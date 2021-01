Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 13 de enero de 2021

El Barça cierra acuerdo con Eric García; solo queda el sí del City

Es posible ver a Eric Garcia en el durante este mes de enero. El acuerdo con el jugador es total desde hace días según ha podido confirmar Goal y tras la salida de Carles Aleñá y la reestructuración salarial que se anunció hace un mes, el club azulgrana también tiene margen suficiente como para integrar la ficha del central sin rebasar los límites establecidos. Así está la operación.

Buenas noticias para el y sus aficionados al recibir la noticia de la renovación de Kike García, uno de sus capitanes, y que prolonga su vinculación con el club armero hasta 2023. "Su contrato expiraba en junio y ha quedado ampliado por dos temporadas más con una tercera opcional".

Torreira, en la órbita del

Lucas Torreira, que no goza del protagonismo deseado en el , podría cambiar de equipo en el periodo invernal. "AS" habla del interés del Valencia por hacerse con el mediocentro uruguayo. Torreira suena para el Valencia que también interesa a , y . Arteta, técnico del , propietario de los derechos federativos del futbolista, se mostró preocupado por la situación del charrúa. SIGUE LA ACTUALIDAD DEL VALENCIA

Según el diario "As", Marko Dmitrovic, portero del Eibar, acabará siendo juagdor del FC. La entidad nervionense tiene cerrado un preacuerdo con el portero serbio Marko Dmitrovic, que acaba contrato con el Eibar el próximo mes de junio y que podía negociar su futuro desde el pasado 1 de enero.

Luka Jovic abandonará el para regresar a la . Concretamente, al que fue su equipo, el Eintracht de Frankfurt, donde permanecerá cedido hasta junio, como confirmó el director deportivo, Fredi Bobic. "Luka Jovic llegará cedido tenemos que trabajar algunos detalles, como un examen médico, y si todo va bien, regresará pronto", dijo Bobic.

Según informa el diario galo "La Provence", el conjunto de rechazó el fichaje de Diego Costa. El delantero, que rescindió su contrato con el Atlético hace apenas una semanas, está sin equipo. El de Lagarto fue ofrecido al OM, que le descartó por su edad, 32 años, y por sus altas pretensiones económicas.

Georginio Rutter es uno de los delanteros más prometedores del fútbol francés. El delantero de 18 años ha tomado la decisión de dejar el y no renovar el contrato que expira el próximo mes de junio de 2021.Está en el radar del Sevilla FC, aunque el futbolista también maneja otras ofertas y tendrá que tomar una decisión. Los detalles, aquí.

Barça: "OK" por Eric García

"Mundo Deportivo" asegura que Eric García, defensa del , está a un paso de ser nuevo jugador del FC Barcelona. El diario catalán cree que el central vendrá en este mercado de invierno, porque el City ha rebajado su precio a un fijo de 5 millones que se pagarán la próxima campaña, más bonus variables. El jugador quiere jugar en el Barça.

Jadon Sancho podría salir de Dortmund

El volverá laa carga por Jadon Sancho, extremo inglés del . Si el pasado verano no hubo acuerdo por 120 millones, ahora los ingleses van a insistir para sacarle de . Desde 'France Football' apuntan que en Dortmund se preparan para la marcha de su estrella y habrían colocado su radar sobre Tanguy Coulibaly, atacante de 20 años del .

Negociaciones entre el Milan y Calhanoglu

Continúan las complicadas negociaciones entre y Hakan Calhanoglu para la renovación del atacante, que acaba contrato en junio de 2021. Según las informaciones de "La Gazzetta dello Sport', hoy puede ser un día clave, ya que el agente del jugador se reunirá con los directivos del club para seguir negociando. El jugador interesa a Arsenal y Atleti.

En colocan a Agüero en el Barça

The Sun asegura que el club blaugrana ha mostrado interés en el delantero argentino que no ha renovado con el Manchester City y acaba contrato el próximo mes de junio y podría irse gratis a cualquier equipo. Eñ Barça vería en él un goleador contrastado con el que paliar la marcha de Luis Suárez que no pudieron cubrir el pasado verano.

El City sigue a Locatelli como fichaje prioritario

El Daily Mail publica que el Manchester City ha mostrado mucho interés en el pivote del . El italiano de 23 años está destacando en la pero su salida estaría cifrada en 34 millones de euros.

El sigue a Jorge Sánchez para reemplazar a Emerson

Mundo Deportivo asegura que el Betis ha puesto sus ojos en el lateral derecho internacional mexicano. El jugador de 23 años acaba contrato próximamente y el club podría ficharlo como sustituto de Emerson, que este verano se marchará al Barcelona o a otro club.

Fernandinho no tiene claro su futuro

Según The Telegraph, el capitán del City no tiene claro si renovará su contrato tras haber cumplido 35 años. Al brasileño le seduce la idea de volver a su país y acabar su carrera jugando para el Atlético Paranaense.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 13 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.