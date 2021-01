Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de enero de 2021

Neymar Junior ha abierto negociaciones para ampliar su contrato con el , según "Sky Sports". El brasileño, que ya ha mejorado sus relaciones con el director deportivo, Leonardo de Araujo, estaría muy receptivo a renovar por el cuadro parisino, ya que se encuentra feliz en la ciudad y cree en el proyecto deportivo qatarí.

Moussa Dembélé ha sido presentado como nuevo jugador del en el estado Wanda Metropolitano. El francés llega cedido hasta final de temporada con una opción de compra por 33 millones de euros. El francés tiene fracturado el brazo y todavía está pendiente de ver cómo evoluciona su lesión para incorporarse al grupo.

El brasileño Dalbert, propiedad del , podría llegar en calidad de cedido al Real . El jugador, que tiene 27 años y es carrilero, estaría cerca de rematar su fichaje por el cuadro de Pucela en los próximos días, para reforzar al equipo de Sergio hasta el próximo 30 de junio.

El coreano no dispone de todos los minutos de juego que desearía en el CF con Javi Gracia y su futuro sigue en el aire. Kangin Lee podría convertirse en otro caso Ferran Torres: por ahora, no tiene asegurada la titularidad, no renueva con el club ché y la alternativa es venta en junio o libre en 2022.

Mario Mandzukic podría acabar firmando contrato con el . A pesar de que en el último mercado se le relacionó con el de Vigo tras rescindir en , el croata sigue sin tener equipo y desde la prensa italiana se especula que podría estar en el punto de mira del equipo italiano.

Borja Iglesias no quiere salir del

Según afirma el diario "Estadio Deportivo", Borja Iglesias, delantero del Real Betis, le ha comunicado al club que no desea abandonar el club en este mercado de invierno. Una cuestión delicada, porque el Betis necesita hacer "caja" y tiene tres delanteros: Loren Morón, Sanabria y el propio Iglesias. Sobra uno y veremos quién acaba saliendo.

Según "Sky Sports", el futuro de Diego Costa, que sigue sin equipo tras rescindir contrato con el Atlético de Madrid, podría estar en la Premier. Dos clubes, Wolverhampton y , necesitan un delantero centro como el comer. Los "wolves" tienen lesionado a Raúl Jiménez y los "hammers" acaban de vender a Sebastien Haller. ¿Volverá Costa a la Premier?

William Carvalho, a vueltas con

Sigue el culebrón por William Carvalho. El jugador del Betis podría cambiar de aires y se le relaciona con Benfica. No obstante, hoy el diario "O Jogo" revela que si quiere recalar en el cuadro encarnado, tendrá que rebajarse casi medio millón el salario que percibe en el cuadro bético, que pide 18 millones para hacer el traspaso.

"Hablé con él por teléfono ayer, hizo todo lo posible para poder venir a Frankfurt. Las conversaciones fueron muy fructíferas. Me alegré muchísimo cuando volví a oirle y él, también", ha dicho adi Hütter, preparador del Eintracht de Frankfurt ante la llegada de Luka Jovic cedido por el .

"Sergio es mi amigo, quiero lo mejor para él. Este asunto es entre Sergio y el club, no puedo meterme en esto. No puedo posicionarme de un lado o del otro. Son cosas de cada uno y no puedo posicionarme". Así se ha pronunciado Luka Modric respecto a la renovación de su amigo Sergio Ramos en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de 2021.

El director deportivo del , Emre Belozoglu, aseguró que "soy muy positivo sobre el transfer de Ozil pero no será fácil. Es una superestrella. Estaríamos encantados de fichajes y nos hemos reunido con su agente pero la negociación avanza despacio. No obstante, Ozil está más cerca de llegar que nunca".

¡Buenos días, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 14 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en España desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.