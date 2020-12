Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de diciembre de 2020

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de diciembre de 2020

Gabriel Paulista y el llevan meses negociando la ampliación de contrato. El central, que acaba contrato en 2022, está a un paso de renovar. El zaguero, ya con nacionalidad española y cmo jugador comunitario, admitió en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser que su renovación está muy próxima.

Según "Mundo Deportivo", Memphis Depay sigue convencido de fichar por el Barça. Y eso, a pesar del creciente interés del en hacerse con los servicios del delantero del Olympique de , que acaba contrato el próximo 30 de junio. El Barça sigue trabajando para madurar su llegada, petición de Ronald Koeman.

El Barça "está pelado" y no tiene dinero para acometer fichajes. Para poder fichar, antes, tendrá que vender. Y precisamente por eso, tiene casi imposible fichar a Boubacar Karama, jugador del Olympique de . El club francés tasa al jugador en 60 millones. Muchísimo dinero para una contratación de cara al curso que viene.

Anil Murthy, presidente del Valencia CF, ha dado la consigna a Miguel Ángel Corona y a la secretaría técnica de que peine el mercado. Eso sí según "As", sehan dado esas instrucciones a sabiendas de que Peter Lim sólo autorizará incorporaciones sin más desembolso que la ficha, es decir, cedidos a coste cero o futbolistas que lleguen libres.

Kingsley Coman no está en venta. Ese es el mensaje que traslada el Bayern de Múnich, que desea contar con el jugador y no quiere traspasarle en enero. Esa es la postura oficial del club bávaro, ante los rumores de posible traspaso del extremo, que interesa mucho al . Por ahora, Coman no es "transferible".

Según informa el diario "ABC", el carrilero de 28 años ya ha cerrado su ampliación de contrato hasta junio de 2024. A falta de confirmación oficial, Dani Carvajal y el tienen una sintonía ideal para dar continuidad a su carrera en el Bernabéu. Otros que tienen que renovar son Luka Modric y Sergio Ramos.

Ante los rumores del posible interés del en su contratación, Marcos Llorente se encuentra centrado en seguir con su gran temporada. Es feliz en el Atleti y tiene contrato hasta 2024. Su agente, Julio Llorente, reconoció en la SER que "la última llamada por Marcos la recibí en mayo y la oferta no era de ".

Asier Villalibre, delantero del de 23 años, ha confesado en "Marca" que ahora mismo no se plantea la idea de ampliar su contrato, que expira en junio de 2023). "No tengo que pensar en eso. Tengo que jugar bien y darlo todo. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo y tengo que seguir trabajando así", aseveró.

Ante la salida de Robert Siboldi del banquillo del equipo mexicano , Daniel Muñoz, agente de Paco Jémez, confirmó en 'ESPN' que ofreció al club el regreso de Paco Jémez. El dirigente Jaime Ordiales habría sido el interlocutor del representante. Los dirigentes están valorando la posibilidad de contratar al español, aunque no es el único candidato para el cargo.

Mesut Özil jugará en , según publica hoy en su edición digital "Bild". El diario alemán señala que, aunque podría salir en este mercado de invierno o esperar a junio, el es el club mejor colocado para hacerse con el ex madridista. o Inter de Miami, de la , también quieren hacerse con sus servicios.

Es un gran jugador y se lo van a rifar, seguro. El Papu Gómez ha roto relación con la . El atacante argentino está ansioso por moverse de Bérgamo y en todo el planeta futbolístico están atentos. Según publica "La Gazzetta dello Sport", si finalmente Gómez abandona la "Dea", el PSG sería el mejor colocado para hacerse con su fichaje.

El Wolverhampton no podrá fichar a Hulk. El brasileño, que anunció que dejará a final de año el Shanghai SIPG, no será el recambio de Raúl Jiménez. Según informa The Athletic, la nueva normativa sobre el Brexit no le permitirá obtener el permiso de trabajo.

Lucas Torreira llegó cedido al como recambio de Thomas Partey, pero Simeone no parece contar con el uruguayo en sus planes. Según precisa TMW, el Cholo no vería con malos ojos finalizar el préstamo del futbolista y el ya ha contactado con el para hacerse con sus servicios.

Mino Raiola ha vuelto a hablar sobre el futuro de Pogba y ha descartado su salida en enero. "Los grandes jugadores no suelen moverse en enero. Seguro que Paul tendrá un gran futuro, en son muy delicados cuando hablamos de él. Veremos lo que pasará en verano".

Andrea Agnelli, presidente de la , ha salido al paso de los rumores sobre la renovación de Dybala y ha sido claro: "Ha recibido una oferta de renovación y estamos esperando la respuesta". El mandatario añadió que "actualmente no está entre los cinco mejores jugadores de Europa y él lo sabe". Crece el rumor de una posible salida del argentino.

