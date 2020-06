Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy 6 de junio de 2020

Roberto Martínez cree que De Bruyne podría dejar el City

11:05 horas. "Kevin es un ganador. Tiene que valorar sus opciones porque está en el mejor momento de su carrera y debe reflexionar sobre su posición en el al que puede dar muchos títulos y con el que guarda una gran relación, también con su entrenador. Pero tiene que pensar: ¿Qué va a pasar en los próximos cinco años?", aseguró a beIN Sports.

Balotelli rescinde su contrato con el Brescia

10:39 horas. Según el diario italiano, Repubblica el jugador italiano ha llegado a un acuerdo para dar por terminada su vinculación con el club, donde ha tenido algunos problemas extradeportivos en los últimos meses.

De Ligt: "Estoy feliz en la "

09.45 horas. El central holandés ha dejado claro en una entrevista a Tuttosport que no se plantea dejar la vecchia signora tras su primera temporada en la entidad: "Inventaron muchas cosas sobre mí: la verdad es que estoy muy feliz en Turín y poder entrenar todos los días con jugadores extraordinarios". Tengo la sensación de mejorar día a día. Entonces sí, estoy muy feliz. Cuando llegué a la Juve, inmediatamente me di cuenta de la dimensión internacional del club. Todos los demás jugadores inmediatamente me hicieron sentir parte de una familia, literalmente todos".

Pedro Rodríguez se acerca a la

09.20 horas. El jugador español termina contrato con el y su futuro puede pasar por una nueva aventura en la Serie A. La Roma ya mostró su interés en el jugador canario en abril y en las últimas 48 horas ha acelerado para tratar de cerrar la operación.

