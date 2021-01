Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de enero de 2021

Javi Gracia: "No sé hasta qué punto es verdad que me fueran a despedir"

"No sé hasta qué punto es verdad que me fueran a despedir. Quiero dejar claro que no me marché por no pagar una cantidad de dinero, eso no es cierto, habláis de una serie de cifras que no se corresponden con la realidad, no es un tema de dinero. Y sobre incorporaciones, lo que oigo son nombres a través de vosotros, pero a mí el club no me ha comunicado nada de ninguna llegada", dijo Javi Gracia, entrenador del Valencia, tras la victoria sobre el Elche. Y agregó: "Cuando me decís que es un tema económico, yo digo que no es un tema económico, que decís que yo tenía que pagar una cantidad de dinero para marcharme, que no me marché por no pagar una cantidad de dinero y eso no es cierto. ¿Por qué no me marché? Por una sola razón, porque el club me dijo que no aceptaba mi dimisión".

Stephan El Shaarawy regresa a la AS Roma

Udinese confirma el fichaje de Gerard Deulofeu

Issa Diop podría ser el elegido del Liverpool para reforzar la defensa

Jurgen Klopp sigue con la defensa en cuadro en el Liverpool y apunta el portal 'Fichajes.com' que Issa Diop, zaguero central del West Ham United podría ser el elegido para reforzar al club en este mercado invernal. El central francés de 24 años interesa mucho en el club de Liverpool y las negociaciones podrían ser inminentes.

Ousmane Dembélé quiere seguir vistiendo de azulgrana

Apunta 'Sport' que Ousmane Dembélé tiene claro que quiere renovar con el FC Barcelona su contrato que finaliza en 2022. El francés esperará a las elecciones para conocer al nuevo presidente y comenzar a negociar. Mientras tanto, Manchester United y Juventus están a la espera del futuro del extremo galo.

El Chelsea se mueve por Haaland y Alaba

El Chelsea quiere romper la banca y desde Inglaterra se apunta a Erling Haaland y David Alaba como posibles refuerzos para el equipo londinense después de la llegada al club de Thomas Tuchel. La ventaja del Chelsea con el resto de competidores es la economía, ya que los de Abramovich tienen liquidez en caja para abordar estos traspasos.

El Bayern se reúne con Upamecano

Según apunta el diario "Bild", los agentes de Dayot Upamecano, zaguero del RB Leipzig, mantuvieron un encuentro con el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic. Tiene una cláusula de rescisión de más de 40 millones y los bávaros son los mejores colocados para lograr su fichaje.

Torreira seguirá en el Atleti

Lucas Torreira seguirá en el Atlético de Madrid hasta final de temporada. Esa es, al menos, la intención del Atlético con el mediocentro uruguayo, pretendido por varios equipos italianos como Fiorentina, Inter o Torino, que siguen interesados en él.

El Cádiz, cerca de llegar a un acuerdo para quedarse con Rubén Sobrino

El club andaluz continúa conversando con el Valencia para obtener la cesión del manchego. Según "ElDesmarque", el equipo Che espera una contraprestación económica por el préstamo del delantero. Las posturas están cada vez más cerca y la cesión podría quedar cerrada a lo largo del día de hoy.

Cutrone, a un paso del Valencia

Parece que el Valencia CF sí que se reforzará en este mercado invernal, ya que según apunta el periodista Gianluca Di Marzio, Patrick Cutrone estaría a un paso de llegar en calidad de cedido por parte de los Wolves. El delantero italiano llegará a la capital del Turia en el momento que Rubén Sobrino abandone el club, casi con total seguridad con destino Cádiz.

Olaza, más cerca del Valladolid

Todo hace indicar que Lucas Olaza abandonará finalmente el Celta de Vigo y se marchará al Valladolid cedido por parte de Boca Juniors. Las negociaciones entre Boca y los vigueses se rompieron y el lateral zurdo vestirá de blanquivioleta hasta final de temporada.

Emerson podría ir al PSG

Emerson Royal, lateral diestro del FC Barcelona cedido en el Betis, podría ser en las próximas horas nuevo jugador del PSG, tal y como ha anunciado la 'Cadena Cope'. El brasileño está cuajando una gran temporada con los verdiblancos, llamando la atención del conjunto parisino.

Chakla jugará en el Getafe

Villarreal y getafe han llegado a un acuerdo para la cesión del central marroquí Soufiane Chakla, que jugará en el club azulón hasta el próximo 30 de junio. El cuadro madrileño se guarda una opción de compra a final de temporada.

OFICIAL | Sofian Chakla nuevo futbolista del Getafe CF.



¡Bienvenido a la familia azulona! 🥳 #SofianAzulon pic.twitter.com/WlFasbMC3c — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 30, 2021

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 30 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en España desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.