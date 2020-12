Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de diciembre de 2020

Koundé: "El y el City no se pusieron de acuerdo, no pasa nada"

"El Sevilla y el City no se pusieron de acuerdo, no pasa nada. Es pasado. Yo estoy feliz aquí", comentó el defensa sobre su posible marcha al que no se produjo el pasado verano.

Diego Carlos: "Mi agente no ha tenido contactos con ningún club"

“Por parte de mi agente no he tenido contacto ninguno. No me gustan los comentarios que no son verdad, directamente mi agente trata con Monchi. Pienso siempre en mi club”, explicó.

El United no prescindirá de Solskjaer a pesar de los rumores sobre Pochettino

El ha decidido apoyar al técnico Ole Gunnar Solskjaer a pesar de los rumores sobre el fichaje del ex entrenador del , Mauricio Pochettino, según el Daily Mail. El club no se plantea cambiar de técnico tras el fiasco de la eliminación en la ni tampoco será despedido si caen ante el City el fin de semana.

El Manchester United quiere vender a Pogba

El Manchester United ha decidido que quiere vender a Paul Pogba después de las palabras de su agente Mino Raiola, dice The Sun. Raiola reveló que el ganador de la Copa del Mundo estaba ansioso por salir de Old Trafford en la víspera de su crucial partido de la Liga de Campeones contra Leipzig, que los Diablos Rojos perdieron 3-2 y fueron eliminados de la competición. Los directivos del club han decidido que la inquietante influencia de Pogba se está volviendo demasiado difícil de manejar y están listos para vender el internacional de en enero.

Jorge Jesús: "Todibo no tiene condiciones físicas ni tácticas"

"No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando", aseguró forma contundente el técnico del cuando le preguntaron por el francés del Barça, que podría volver al club blaugrana si los lusos rompen la cesión.

Lucas Vázquez y su renovación: "Es complicado"

“Es un tema complicado; tengo la conciencia tranquila. Veremos lo que pasa, yo me dedico a trabajar día a día. Estoy muy contento de estar en el ”, aseguró el gallego que está recuperando su mejor versión actuando como lateral.

y siguen a Maxi Gómez

Los clubes de la Premier League, Arsenal y Wolves, están sopesando hacer un movimiento por el delantero del Maxi Gómez. El Daily Mail informa que Valencia está dispuesto a vender al joven de 24 años en enero para recaudar fondos después del impacto de Covid-19. Gómez, internacional de , ha marcado tres goles en 10 partidos de La Liga esta temporada.

Boca quiere fichar a Gabigol y Dani Alves

está ansioso por fortalecer su plantilla de cara a la con los fichajes de Gabigol y Dani Alves, informa TNT Sports. Gabigol juega actualmente para Flamengo, mientras que Alves está en Sao Paulo.

Zorc podría ser director deportivo del Barça e ir con Haaland

Según Esports 3, varios precandidatos a la presidencia del club han contactado con el director deportivo del para poner en sus manos el proyecto deportivo y su fichaje podría facilitar también el de Haaland por el club blaugrana.

El Inter no fichará en enero tras quedarse fuera de Europa

Según Calciomercato, el club italiano ya ha tomado esta decisión después de que este miércoles ni siquiera consiguiera clasificarse para la como tercero en su grupo. No jugar eliminatorias europeas supone un retroceso en los ingresos previstos e impedirá acudir al mercado.

¡Buenos días, amantes del mercato! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.