Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de octubre de 2021

El Bayern se fija en Osimhen

Ante la posible salida de Robert Lewandowski, el Bayern se está moviendo. Y es que, según informa "AS", el cuadro bávaro habría puesto sus miras en el delantero del Napoli Victor Osimhen, por el que estarían dispuestos a pagar más de 100 millones de euros, como apuntan en Italia.

Chiellini intentó que Bonucci se quedara en la Juventus

En una entrevista con "DAZN", el defensa juventino ha confesado que habló con Bonucci sobre su fichaje por el Milan, intentando convencerle de que se quedara en Turín. "Cuando me dijo que se iba me quedé mal y le escribí un mensaje. Si nos hubiéramos ido de vacaciones juntos, como otros años, estoy convencido de que no se habría ido al Milan. Le hubiera abierto la mirada y hecho entender que se equivocaba, que el Milan no es el Real Madrid. Y se hizo evidente su error al volver aquí", expresó.

Arrasate renovará con el Osasuna

Buenas noticias para el Osasuna. Según ha confirmado el presidente de la entidad, Luis Sabalza, que ha anunciado que se presentará a la reelección, ha afirmado que con Jagoba Arrasate, técnico del club rojillo, se llegará a un acuerdo para su renovación.

Luis Suárez desea seguir en el Atlético

Luis Suárez es uno de los nombres propios en la actualidad del Atlético. El delantero uruguayo, que termina contrato en 2022, quiere seguir en Madrid, según informa "MARCA" y podría seguir alguna temporada más.

La Roma, pendiente de Lindelöf

Victor Lindelöf podría salir del Manchester United. El defensa no entra en los planes de Solksjaer, y según informan en Inglaterra, la Roma, después de la goleada encajada en la Conference League, podría hacerse con sus servicios.

La llegada de Dani Olmo al Barcelona se complica

Malas noticias para el FC Barcelona. Según informa "Mundo Deportivo", la llegada de Dani Olmo, uno de los grandes objetivos del cuadro azulgrana, se puede complicar. La información apunta a que el conjunto blaugrana le quiere fichar en este mercado de invierno, mientras que el RB Leipzig le considera vital para su proyecto.

Marotta: "En el campo, no hay mucha diferencia entre Dzeko y Lukaku"

El CEO del Inter, Giuseppe Marotta, ha hablado sobre las diferencias entre Dzeko y Romelu Lukaku, el ex delantero del cuadro italiano, y ha dejado unas curiosas declaraciones al respecto.

"Lukaku se vendió por 115 millones de euros y compramos a Dzeko gratis. En el campo no hay mucha diferencia. Lukaku se fue para duplicar su salario, en Italia estas cifras no pueden existir. Hoy, no podemos hacer inversiones importantes, no se me permitiría fichar a Lukaku por 75 millones de euros. Necesitamos inversiones reducidas y específicas", expresó.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 23 de octubre de 2021. LaLiga avanza y la ventana de fichajes está cerrada, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.