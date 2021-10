Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de octubre de 2021

El Betis quiere hacer hueco a Ceballos

El Real Betis espera fichar a Dani Ceballos cedido por el Real Madrid en enero, según "AS". El centrocampista volvió a la conjunto español tras un año en el Arsenal cedido pero no ha jugado ni un mintuto tras lesionarse. El Betis espera ofrecerle un camino de regreso al fútbol del primer equipo en la próxima ventana de fichajes y confía en sus posibilidades de conseguirle.

Laporta vuelve a respaldar la continuidad de Koeman

"La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados. También Koeman. Después de escuchar a personas de mi confianza, llego a la conclusión que debo de actuar como hice con Rijkaard. Es un culé como nosotros. Quiere al Barça. Lo notas y te lo dice. Es un mito del barcelonismo y decidió venir en una situación de máxima dificultad. Le pregunté si confiaba en el equipo. "Claro que confío", me dijo. "Necesito recuperar los lesionados". Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo. Es de justicia también. No ha tenido a Dembélé, nos falta gol y no tiene el Kun. Creo que es de justicia darle un margen. Tiene contrato en vigor y se le tiene que respetar. Estoy contento de la decisión. ¿Renovación? Estamos trabajando permanentemente", dijo en RAC1.

El Real Madrid prioriza fichar a Rudiger

El Real Madrid ha convertido el fichaje de Antonio Rudiger una de sus máximas prioridades para el próximo verano. Según "ABC", el equipo español cree que puede convencer al internacional alemán para fichar como agente libre con la promesa de igualar sus ambiciones deportivas. El central se ha negado a firmar un nuevo contrato con el Chelsea y es buscado por el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain.

El Barça admite que intentó fichar a Neymar

"No teníamos la Due Diligence y los números de la Gestora. Creíamos que teníamos margen. Lo intentamos pero lo que nos dijeron de Ney no fue cierto. Nos dijeron que él continuaría y después lo convencieron. No me decepcionó porque esto es el fútbol. Se lo lleva el que hace la mejor oferta. Neymar hubiera podido generar muchos ingresos. Es un jugador referencia. El resultado de no ficharlo ha sido bueno", explicó Laporta a RAC1.

"Tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis en el Barcelona"

"Con Messi no me enfado porque lo aprecio. Pero cuando vemos que no podrá ser hay una cierta decepción por ambas partes. Sé que tenían un deseo enorme de quedarse, pero mucha presión por la oferta que tenían. Todo indica que ya tenía la oferta del PSG. Todo el mundo sabía que tenía una oferta muy potente. Sabíamos que por la parte de Messi que tenían una muy buena oferta. En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución. Sí tuve la esperanza es que a última hora es que Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 8 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.