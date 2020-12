Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de diciembre de 2020

Christian Eriksen parece tener las horas contadas en el . El danés quiere salir porque no cuenta con minutos y no tiene la confianza del técnico italiano Antonio Conte. y de acuerdo con medios ingleses, ya habría dos equipos muy interesados en su fichaje: París Saint-Germain y .ç

Después de haber rescindido su contrato con el , Jesé Rodríguez podría volver al fútbol español. En concreto, según informa el diario "Marca", el destino del ex madridista podría ser la UD , el equipo de su tierra y al que podrían volver siempre y cuando llegaran a un acuerdo.

A pesar de los rumores que llegan desde que especulan con que el uruguayo pueda buscar otro préstamo a otro equipo, Lucas Torreira no quire salir del . Así lo asegura su representante, Pablo Betancur, ha querido enfriar esos rumores: Lucas está tranquilo y feliz. No tiene otra cosa en la cabeza más que seguir en el Atlético", ha dicho en "Sky".

El West Bromwich Albion ha emitido un comunicado para anunciar la destitución de Slaven Bilic como entrenador. La temporada no está siendo buena y los resultados tampoco, de ahí el despido. El equipo está actualmente en el puesto 19 en la tabla con siete puntos en 13 partidos. Bilic es el primer técnico de la Premier en ser despedido esta temporada.

La de Turín ha iniciado conversaciones para volver a conseguir el fichaje de Paul Pogba. Según el periodista Carlo Garganese, el jugador del Manchester United está abierto a salir del club inglés en el mercado de junio. La intención de la Juve es coneguir que el regreso de Pogba sea una realidad en verano.

Según informa en las últimas horas "Canal+" , el centrocampista portugués Renato Sanches podría dejar el este mismo mes de enero para que el club pueda hacer caja. El Lille está siendo azotado por las pérdidas de la Covid-19 y el fondo de inversión Elliot t está preocupado con la deuda de la entidad, que casi roza los 200 millones de euros.





Según el diario portugués "O Jogo", el volverá a la carga por el lateral del Sporting de Lisboa, Nuno Mendes. La joven perla, de apenas 18 años, está en los planes de refuerzo del conjunto madridista para este mercado de invierno. Su cláusula asciende a 45 millones de euros.

Juanma López, agente de Álvaro Morata habló en la prensa italiana de las sensaciones del fichaje de Morata por la Juve. Cree que fue la mejor opción para él y que también existe intereés de otros equipos italianos en el delantero, caso de Milán y Nápoles. Según su agente, "al final de temporada la Juve se lo comprará al Atlético, estoy seguro".

Según la prensa italiana, el Inter de Milán está dispuesto a escuchar ofertas por Ivan Perisic, jugador con cartel que el año pasado fue campeón de la con el Bayern de Munich. Perisic no está siendo indiscutible en el once de Antonio Conte y según apunta "La Gazzetta dello Sport", no habría que descartar su salida del club en enero.

El artículo sigue a continuación

La emisora francesa "RMC Sport" informa que Houssem Aouar, centrocampista internacional con contrato en el Olympique , se encuentra en la agenda de potenciales refuerzos del PSG. De hecho, los parisinos ya han abierto negociaciones de club a club para cerrar el fichaje de Aouar, que interesa a varios clubes ingleses.

El medio no está contando con muchos minutos con Mourinho y el cuadro de Ancelotti ya se habría interesado en él. Según el 'Daily Mail', Alli es el gran objetivo del y el estaría abierto a dejarle salir.

A pesar de que el noruego tardará en volver a los terrenos de juego, el cuadro germano no buscará un sustituto. Así lo aseguró su director deportivo, Michael Zorc, quien aseveró que confian en el delantero Youssufa Moukoko, de 16 años de edad.

Gabriel Paulista y el llevan meses negociando la ampliación de contrato. El central, que acaba contrato en 2022, está a un paso de renovar. El zaguero, ya con nacionalidad española y cmo jugador comunitario, admitió en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser que su renovación está muy próxima.

El Barça "está pelado" y no tiene dinero para acometer fichajes. Para poder fichar, antes, tendrá que vender. Y precisamente por eso, tiene casi imposible fichar a Boubacar Karama, jugador del Olympique de . El club francés tasa al jugador en 60 millones. Muchísimo dinero para una contratación de cara al curso que viene.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 16 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.