Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de agosto de 2023

Bernardo Silva habla con Guardiola para que le deje marcharse al Barça

Según informa 'Mundo Deportivo', Bernardo Silva se está implicando al máximo y que ya ha hablado con Pep Guardiola para transmitirle su deseo de salir del Manchester City para poder firmar por el club azulgrana. El portugués, que está a gusto en el club ‘citizen’, considera que después de ganar la Champions League ha culminado su ciclo en Manchester y es el momento de dar el paso para poder fichar por el Barça y vivir en Barcelona, una ciudad que le fascina tanto a él como a su mujer.

El Tottenham rechaza 100 millones por Harry Kane

Según el 'Daily Mail', el Tottenham rechaza la última oferta del Bayern por llevarse al delantero, que tiene 30 años y termina contrato en junio. Se irá libre entonces. La negativa del Tottenham ha enfurecido al propio jugador y al Bayern, que ya estaría pensando alternativas para reforzar su delantera sin Kane. Una de ellas sería Vlahovic, el delantero de la Juventus que, a cambio del del Tottenham, sí está en el mercado.

Balogun, el escogido por el Inter para reforzar el ataque

'Sky Sports' cuenta que, al recalar Scamacca en la Atalanta, el subcampeón de Europa se lanzará a por el fichaje de Folarin Balogun. El delantero estadounidense cuajó una temporada pasada espectacular cedido en el Stade Reims y no tiene sitio en su regreso al Arsenal. Siente que, para Mikel Arteta, los dos delanteros predilectos son Gabriel Jesus y Eddie Nketiah. Por ello, busca una nueva aventura donde poder sentirse protagonista. El acuerdo con el jugador no sería un problema, por lo que la dificultad residiría en el trato entre clubes. Según 'La Gazzetta dello Sport', el Inter ofrece 35 millones de euros por Balogun. Una cifra que, de momento, no satisface las expectativas del Arsenal.

Mbappé debe dar el siguiente paso

Según informa 'L'Equipe', el Real Madrid no hará ningún movimiento para fichar a Kylian Mbappé hasta que éste no haga público que quiere salir del Paris Saint-Germain. Entonces, y sólo entonces, podría ofrecer una oferta que rondaría los 180 millones de euros. Incluso sería capaz de subir la puja hasta los 200 'kilos'. Pero necesita de ese gesto público del futbolista de Bondy. El PSG, dispuesto a vender a Mbappé, a quien sigue teniendo apartado, aceptaría la oferta si es capaz de colmar sus intereses.

Kessié será nuevo jugador del Al Ahli en las próximas horas

El mediocentro del Barça se encuentra en París para pasar el reconocimiento médico como nuevo jugador del Al Ahli, según varios medios italianos. El fichaje se anunciará pronto, ya que las condiciones del contrato están pactadas entre ambos. El Barcelona recibirá alrededor de 15 millones de euros por el traspaso.

El Betis tiene intención de agitar el mercado

Aunque las incorporaciones cerradas por el nuevo director deportivo hayan sido varias, la inversión del club verdiblanco ha sido coste cero. Según publica 'Estadio Deportivo', la inminente marcha de Martín Montoya al Aris de Salónica y la muy probable de Willian José al Cruz Azul permitiría a Ramón Planes afrontar el tramo final con las manos libres, con la única salida por cerrar de Paul Akoukou y con muchas opciones abiertas para el tramo final del mercado.

El Al Hilal, el mejor posicionado para hacerse con Joao Félix

La situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid es insostenible. Al regreso de la gira por México y Estados Unidos y con el inicio de LaLiga a la vuelta de la esquina, su futuro siguesin despejarse... y al delantero portugués se le acaban las páginas de calendario para buscar una salida. Según el periodista Fabrizio Romano, Al Hilal ha hecho una aproximación en las últimas horas al entorno del luso para mostrar su interés en incorporarle.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 6 de agosto de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.