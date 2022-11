Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de noviembre de 2022

Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de noviembre de 2022

Cristiano, a punto de fichar por Al Nasser

Según "Marca", Cristiano Ronaldo está cerca de fichar por el Al Nasser del fútbol árabe. El acuerdo sería a razón de 200 millones de euros por dos temporadas y media. Aún no es oficial, pero está cerca de cerrarse su llegada al fútbol de Arabia Saudí.

Jordi Cruyff reconooce que le gusta Kudus

Jordi Cruyff, secretario técnico del FC Barcelona, reconoció que le gusta el ghanés Kudus: "Vi a Kudus jy he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos en el punto de decir "el Barça quiere a este jugador", pero me ha llamado la atención por su actuación.

Bale no quiere retirarse de la selección galesa

A pesar de la eliminación del Mundial, Gareth Bale no quiere dejar la selección: "Seguiré mientras pueda y me quieran. Es un momento difícil, pero esto no para. En marzo comienza la fase clasificatoria para la Eurocopa y espero estar", dijo.

Nkunku, cerca de fichar por el Chelsea

Según el periodista Fabrizio Romano, el Chelsea está cerrando el traspaso de Christopher Nkunku, procedente del RB Leipzig. El fichaje del francés daría un salto de calidad al ataque londinense. Se cerraría por más de 60 millones de euros.

Mudryk, objeto de deseo

Mykhaylo Mudryk llama la atención de muchos "grandes". El joven ucraniano es una de las joyas del mercado y se prevé una larga puja por el futbolista. Real Madrid y PSG también le siguen la pista. El Arsenal, en la 'pole position' para llevarse al extremo.

Emery pide fichar a Bono

Según la prensa inglesa, Unai Emery habría pedido la salida del portero Emi Martínez del Aston Villa, a cambio de la llegada y fichaje de Yassine Bono, portero del Sevilla, como petición expresa. Al parecer, el detonante sería una mala relación entre Emery y el "Dibu".

Chelsea, a la caza de Bellingham

Jude Bellingham es la obsesión del nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly, según la prensa inglesa. El dueño del Chelsea quiere fichar como sea al jugador inglés del Dortmund y está dispuesto a tirar la casa por la ventana para lograrlo.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.