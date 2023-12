Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre la próxima semana.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de diciembre de 2023

¿Dónde está Benzema?

El delantero francés, en el foco de la noticia en Arabia Saudí porque ha ‘desaparecido’ a unas horas de que su equipo jugara un partido de la liga. El exjugador del Real Madrid no se ha entrenado ni jueves ni viernes junto al resto de sus compañeros del Al Ittihad, que pidió un aplazamiento del encuentro por problemas en el aterrizaje y se jugará el 7 de febrero.

Según el medio saudita Al-Riyadiya, Benzema se ha ido de Jeddah, pero se desconocen las razones de su viaje en plena temporada. Su entrenador Marcelo Gallardo no ha querido dar explicaciones sobre el caso. Algo que no ha gustado demasiado a la afición del club y a los medios locales. “Puede que esté en desacuerdo con el club (...) pero eso no le excusa porque no hace ningún esfuerzo”.

Cabe recordar que, por las críticas recibidas, el crack francés cerró sus redes sociales después de la derrota ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, encuentro en el que cometió un penalti y no pudo marcar.

The Sun: el Barça y 45 millones por Greenwood

Pese a los problemas económicos del club azulgrana y su pelea constante con el 'fair play' de la Liga, el diario inglés publica que el club azulgrana planteará al Manchester United una oferta de unos 45 millones de euros y que le ofrecerá el '10', dorsal que está libre desde que Ansu Fati se fue cedido al Brighton, pero que se siempre se relacionará a Leo Messi.

"Vitor Roque se parece mucho a Ronaldo Nazario"

Alexandre Mattos, exdirector deportivo del Athletico Paranaense, hizo una comparación ilusionante para el barcelonismo en el programa 'Tu Diràs', de RAC1. "Vitor Roque se parece mucho a Ronaldo Nazario. Es explosivo, tiene potencia, capacidad para marcar goles y tiene todas las condiciones necesarias para ser uno de los mejores delanteros del mundo. Siempre está en buena posición para marcar y es peligroso por su velocidad. Es muy fuerte mentalmente y está totalmente preparado para jugar en el Barça", señaló.

Salomón Rondón jugará en el Pachuca de México

"No lo sé" - Así responde Aleix García al rumor que lo vincula al Barça

El Barça toma ventaja por Messinho

Estevao es pretendido por varios grandes de Europa pero, según UOL, el conjunto culé toma ventaja. El jugador de 16 años de Palmeiras tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros.

Ancelotti podría seguir en el Real Madrid incluso sin ser el entrenador

Carlo Ancelotti rubricó un nuevo contrato que lo mantiene en el Santiago Bernabéu hasta el verano de 2026, pero

The Athletic

informa que en la firma se incluye la posibilidad de que tenga otro rol en el club y que no tiene que ser necesariamente el de entrenador.

Confianza en PSG en renovar a Mbappé

Según L’Équipe, el club capitalino confía en renovar a Mbappé, que se ha mantenido al margen desde el comienzo de temporada y ha querido aparcar a un segundo plano cualquier conversación de su renovación. Lo que ninguna de las partes implicadas quiere repetir, incluidas las que no están en Francia y esperan su decisión, es lo acontecido en 2022, cuando cada semana, cada día y cada hora aparecía un rumor respecto a la renovación o no del crack de Bondy.

Di Marco renueva con el Inter

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza la próxima semana. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.