Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de mayo de 2023

Se rifan a Xabi Alonso

El gran trabajo del técnico vasco en el Bayer Leverkusen está despertando el interés de los principales clubes de Europa. Este martes, 'Telegraaf' asegura que es el objetivo número uno del Tottenham, mientras que 'BILD' ha publicado que el Real Madrid le tiene como principal candidato al banquillo si deciden que Ancelotti no siga.

Raphinha, con una oferta millonaria del Newcastle

El extremo brasileño del FC Barcelona ha despertado el interés del Newcastle de cara al mercado de verano. Según 'Jijantes', Rapinha sería muy del agrado de las "urracas", que estarían dispuestas a presentar una gran oferta del Barça en julio.

Bellingham, más cerca del Real Madrid

Jude Bellingham está cerca de ser traspasado al Real Madrid. Según Marca, el fichaje del inglés estaría cerca y sería para las próximas seis temporadas. El acuerdo con el jugador, que habría priorizado competir en la entidad blanca, el Madrid y el Dortmund, estaría cerca.

Busquets ya ha tomado su decisión

Sergio Busquets ya ha tomado una decisión sobre su futuro. ¿Seguirá en el Barça o se irá? Por ahora, no lo ha hecho público, aunque lo tiene claro. En DAZN dijo: “Ahora tenemos unos días de descanso y, cuando vuelva, tomaré la decisión. A partir de ahí, veremos”.

El Bayern no pujará por Osimhen

Victor Osimhen, delantero centro del Nápoles, es uno de los objetivos de los "grandes" clubes este verano. Sin embargo, el Bayern de Múnich no pujará por el nigeriano, ya que De Laurentiis pide 150 "kilos" por Osimhen y eso está lejos de lo que ofrecen los bávaros.

'Pacha' Espino, entre la renovación y el interés del Atleti

El 'Pacha Espino' acaba contrato con el Cádiz CF. El lateral podría optar por renovar su contrato con el club amarillo, aunque existe cierto interés del Atlético de Madrid en poder firmarle este verano. El presidente Manolo Vizcaíno confía en poder retenerle.

Malheiro, objetivo de varios clubes españoles

Se trata de un joven lateral de 21 años, procedente del Boavista. Su nombre, Pedro Malheiro. Villarreal, Atlético de Madrid y Real Sociedad están siguiendo al futbolista, que tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, según Transfermarkt.

Mateu Alemany, adiós al Barça

Mateu Alemany, el mejor fichaje que hizo Jan Laporta desde que ganó las elecciones por segunda vez, se se irá del Barça cuando acabe el próximo mercado. Mateu trasladó a Laporta su intención de desvincularse del club, aunque tenía contrato hasta 2024.

Jadon Sancho podría volver a "casa"

Según 'Süddeutsche Zeitung', Jadon Sancho, el atacante inglés del Man. United, querría regresar al Borussia Dortmund cedido para recuperar su mejor versión. Edin Terzic estaría encantado de volver a contar con un jugador al que entrenó durante 6 meses

Ansu Fati se quedará en el Barcelona

Bori Fati, progenitor del atacante del Barcelona ha confirmado, después de reunirse con Jorge Mendes, que el jugador va a continuar ligado al club. “Estamos contentísimos”, ha afirmado tras su reunión con el agente Jorge Mendes y el Barcelona.

Messi-PSG, una relación que se agota



Lionel Messi y el PSG separarán sus caminos este verano. Aunque el argentino todavía tiene una oferta del cuadro parisino para seguir, todo hace presagfiar que Messi no renovará su contrato en un club donde sólo se está encontrando con problemas.



Lampard da un "toque" a Joao Félix



Joao Félix ha pasado de titular a suplente en el Chelsea. "No es definitivo si le preguntas dónde quiere jugar. Tal vez no sea un 9, necesito un 9. Sea cual sea su futuro, no lo sé”, dijo Frank Lampard a Sky. Todo apunta a que volverá al Atleti cuando acabe su cesión.

Kubo, un regreso difícil al Real Madrid

Takefusha Kubo, jugador de la Real Sociedad, no tiene pinta de volver al Real Madrid,que todavía tiene el 50% de sus derechos. Una vuelta de Kub es altamente improbable, ya que el Real Madrid debería pagar unos 33 millones de euros por el japonés.

El Leeds se "carga" a Javi Gracia

Javi Gracia ya es historia en el Leeds. A falta de confirmación oficial, el técnico español ha sido destituido como entrenador de los 'whites' tras una mala racha de resultados . Según la prensa inglesa, Victor Orta, director deportivo, también podría dejar el club en breve.

