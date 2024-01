Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que ya está abierto.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de enero de 2024

"Espero que Mbappé se vaya al Real Madrid, de todo corazón"

El delantero francés está libre para comenzar las negociaciones de un contrato con otros clubes, ya que su vínculo actual con el equipo de la capital expira a fines de junio. Real Madrid siempre ha sido el principal candidato para su firma, con charlas con Mbappé que se remontan a la larga saga de 2021, mientras que Liverpool recientemente ha surgido como posible candidato. En medio de la renovada incertidumbre sobre el futuro del jugador de 25 años en París, el exdelantero de Francia y Marsella, Dugarry, ha pedido que se vaya en beneficio del club.

La respuesta de Xavi sobre si ficharía a Haaland o a Mbappé

El entrenador del Barça, entre otros temas, tuvo que contestar acerca de a qué jugador del mundo ficharía para su equipo, si a Erling Haaland o a Kylian Mbappé. "No tenemos esa situación privilegiada a nivel económico, por desgracia", dijo entre risas el preparador azulgrana. Y agregó: "Tengo que jugar bien y ganar títulos con los que están. Va a costar, será difícil, ya lo dije en pretemporada. Necesitamos estabilidad y unión, quedan cinco meses para competir".

Xavi, sobre Aleix García: "No he hablado con él"

"No he hablado con él ni con ningún otro futbolista. No sé si se podrá incorporar a algún otro. Dependemos del fair-play. Veremos lo que el club es capaz de hacer. Estoy en contacto con el presi y con Deco. Veremos", dijo Xavi en la rueda de prensa previa a Las Palmas.

El Granada anuncia el fichaje del portero argentino Augusto Batalla

Pedri se pide a Haaland

En una distendida charla con Ibai Llanos, Pedri fue preguntado acerca de a qué jugador del mundo ficharía para el Barcelona. Y el mediocampista culé contestó: “Yo ficharía a Haaland. Es un cyborg. Además, es joven y, desgraciadamente, Lewandowski no estará jugando hasta los sesenta años”.

Europa viene a por Míchel

Según cuenta Mundo Deportivo, el Newcastle y el Lyon querrían al entrenador del Girona para la próxima temporada. Michel, hasta el momento, les habría dicho que está centrado en Montilivi y que se quedará hasta el final de temporada y que la decisión de su futuro no será en los meses de competición.

Gabbia deja el Villarreal y vuelve al Milan

El Villarreal Club de Fútbol hizo oficial el regreso de defensa Matteo Gabbia al AC Milan, club del que llegó como cedido al equipo castellonense en este pasado mercado veraniego.

Sané dilata la renovación a la espera de una oferta mejor

Sané, el próximo 1 de julio, entrará en su último año de contrato con el Bayern. Después de la gran temporada que está haciendo el alemán, el conjunto bávaro quiere renovarle lo antes posible. Según Bild, el ex del City no va a renovar hasta después de la Eurocopa de este verano porque quiere sacar el máximo dinero posible y con un buen final de campaña y una Eurocopa su valor puede seguir subiendo. De momento dilata la renovación con el Bayern, esperando una mejor oferta.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que ya está abierto. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comenzó el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.