Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de octubre de 2022

Setién, presentado hoy

Quique Setién, nuevo entrenador del Villarreal, dirigirá hoy, a partir de las 10:30 horas, su primera sesión de entrenamiento. Será presentado a las 13:30 horas ante los medios. Firma por dos temporadas con el Villarreal.

Jonathan David, en el radar del United

Jonathan David, que tiene contrato con el Lille francés hasta 2025, es una de las alternativas manejadas por los dirigentes y técnicos del Manchester United para el mercado de invierno, según apunta Mirror

Getty Images

El Bayern, interesado en Gundogan

Ilkay Gundogan abandonará el Manchester City este mes de junio y su salida podría llevar aparejado el interés del Bayern de Múnich, que estaría muy atento a la situación del mediocentro alemán.

Getty

Gaby Heinze, nuevo técnico de Newell's

Newell's Old Boys encontró un sucesor para Adrián Coria, quien renunció en agosto después de solo nueve meses al frente del equipo argentino. El elegido es Gabriel 'El Gringo' Heinze, el que fuera central del Real Madrid.

Bellingham no da pistas de futuro

Jude Nellingham, jugador del Dortmund y uno de los grandes objetivos de Chelsea, Liverpool o Real Madrid entre otros, sigue sin dar pistas sobre su futuro. "Honestamente, no pienso en eso, me centro en el Borussia Dortmund y aún no sé lo que haré el año que viene"

Getty Images

La Juve ratifica a Allegri

Tras el deastre en la Champions, con la eliminación en fase de frupos, el puesto de Max Allegri corre peligro en la Juventus. Sin embargo, el presidente Agnelli la ha ratificado en su cargo. La juve marcha en 9º lugar en la serie A y jugará Europa League.

Getty Images

Yeremi 'suena' para el Arsenal

Según 'The Sun', el extremo español del Villarreal, Yeremi Pino, está en la órbita del Arsenal, que le dará más de 200 millones a su entrenador, Mikel Arteta, para poder fichar la próxima temporada. Y Yeremi está en el radar "gunner".

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.