Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de abril de 2023

Gabri Veiga interesa al Newcastle

No hay día que no aparezca un nuevo rumor sobre Gabri Veiga. Ahora, el 'Daily Mail' ha publicado que el Newcastle está siguiendo muy de cerca las evoluciones del canterano cel Celta, que no negociará y se remite a su cláusula, de 40 millones de euros.

Partida de póker por Carrasco

El Barça tiene una opción de compra por Yannick Carrasco, a partir del 1 de julio, por unos 18 millones. Si el Barça paga, se lo lleva, aunque otros clubes paguen más. Si no, se podría quedar en el Atleti, porque tiene contrato en vigor. El Barça quiere renegociar esa cantidad..

Mount y su posible llegada a Anfield

Pasan los días, Mason Mount sigue sin renovar con el Chelsea y según la prensa inglesa, el canterano podría salir de Stamford Bridge y acabar firmando por el Liverpool. En Anfield sí contarían con un jugador que no está teniendo minutos en Londres.

Müller podría salir del Bayern

El Bayern de Múnich plantea una revolución en la plantilla de cara al próximo verano. Se barajan listas de altas y bajas. En el capítulo de salidas, destaca un nombre. Según la prensa alemana, Thomas Müller podría acabar dejando Baviera.

El United piensa en Livakovic

Según el medio croata 'Sportske Novosti', el Manchester United está sopesando pagar la cláusula de rescisión de Dominik Livakovic, meta titular de la selección de Croacia. También le pretende el Villarreal, aunque no ha concretado una oferta formal por el meta.

El Barça no se olvida de Cancelo

Joao Cancelo, lateral del Manchester City cedido en el Bayern de Múnich, es uno de los objetivos de mercado del Barcelona para el verano. Gusta en la secretaría técnica y también a Xavi, pero su fichaje no será fácil. El Bayern no ejercerá la opción de compra por Joao.

Gallagher, en el radar del Dortmund

Conor Gallagher, internacional inglés del Chelsea, no ha alcanzado el excelso nivel que mostró los dos pasados años en sendas cesiones al CrystalPalace. Precisamente por eso, el Chelsea podría venderle en verano. El gran interesado, el Dortmund, por 30 millones.

'Auba', la mejor opción para el Barça

Según SkySport, el jugador del Chelsea, Aubameyang, estaría encantado de volver al Barça el próximo verano. El mismo medio informa que para el conjunto culé es una de las prioridades del próximo verano.

El West Ham se interesa en Iraola

Andoni Iraola sigue pensando si renovará o no con el Rayo Vallecano. El técnico vasco está en el radar del West Ham inglés, según la SER. Cabe recordar que hace unos meses ya estuvo cerca de fichar por el Leeds United, que finalmente no pudo conseguir su fichaje.

Lucas continuará en el Bayern

Lucas Hernández, central de la selección francesa, no saldrá del Bayern de Múnich. A pesar de que hubo muchos rumores sobre su posible salida de Alemania, el ex del Atlético tiene previsto renovar su contrato hasta 2027.

Pochettino, muy cerca del Chelsea

Según el medio inglés Daily Mail, Mauricio Pochettino está muy cerca de ser el nuevo entrenador del equipo de Londres. El argentino es el elegido por los "blues" después de descartar a Nagelsmann y Luis Enrique.

Caglar Söyüncü, contrato firmado

Según 'The Athletic', el central turco, que tenía apalabrada su llegada al Atlético de Madrid en condición de agente libre, ya ha firmado su nuevo contrato con el club rojiblanco. Saldrá del Leicester City, con el que no ha querido renovar.

Mina saldrá del Everton gratis

Yerry Mina, ex central del FC Barcelona entre otros, saldrá gratis como agente libre del Everton. El cuadro inglés ha decidido no renovarle el contrato y precisamente por eso, el colombiano tendrá que buscarse un nuevo equipo al agotar su contrato.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 25 de abril de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.