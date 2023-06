Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 24 de junio de 2023

El Betis, pendiente del futuro de Guido y Carvalho

Los dos centrocampistas son las principales incógnitas del Betis a estas alturas del mercado y, curiosamente, su futuro parece estar condicionado por otro nombre que no tiene nada que ver, en principio, con el equipo sevillano. Se trata de Marcelo Brozovic. El Croata se debate entre dos ofertas, la del Barcelona y la del Al-Nassr. Pues bien, al Betis le interesa que el croata elija a los culés. De ese modo, se descartaría una nueva ofensiva del Barça por Guido Rodríguez y se aclararía el futuro de William Carvalho hacia Arabia Saudí. Así, Ramón Planes se aseguraría la continuidad del argentino y el hueco en la masa salarial y el traspaso cobrado por el portugués, facilitaría otras operaciones.

El futuro de Toni Lato está lejos de Mestalla

Una vez confirmado que el Valencia no contará con Justin Kluivert la próxima temporada porque no va a ejecutar su opción de compra, se acumulan las posibles salidas de Mestalla. El siguiente nombre que aparece en la lista es el de Toni Lato. El canterano termina contrato y, a pesar de que Baraja contaba con él, el club no ha hecho movimiento alguno para intentar su continuidad. El pasado mes de diciembre, Corona le hizo una oferta de una temporada con una reducción salarial del cincuenta por ciento. Sus agentes ni consideraron la propuesta. Ahora, el adiós parece definitivo. Lato no jugará en Valencia, por lo tanto, la próxima temporada. El Mallorca de Javier Aguirre es uno de los posibles destinos del canterano valencianista.

El Milan hace una oferta por Lukaku

Lo que hasta hace unos días podría haber sido leído por muchos como un simple acto de disturbio contra el Inter, en realidad es algo muy diferente. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el Milan ya ha formulado una oferta al Chelsea por el delantero. El club nerazzurro tiene ahora muy claro que una oferta por otra cesión ya no será suficiente para retener a Lukaku. El Chelsea está dispuesto a vender al jugador, pero solo de forma definitiva y por no menos de 40 millones de euros. Lukaku nunca se ha planteado vestir la camiseta del Milan, pero ahora tiene solo dos opciones disponibles: Arabia Saudí o los rossoneri. Su deseo es quedarse en el Inter, pero le gustaría que el subcampeón de Europa diera algunas señales concretas que se tradujeran en ir más allá de simples cesiones.

El Nápoles piensa en Kubo

Ante la probable salida de Hirving Lozano, el campeón de la Serie A está peinando el mercado en busca del reemplazo adecuado. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el objetivo identificado es Takefusa Kubo, la joya japonesa de la Real Sociedad que ha hecho campeonato muy bueno, firmando nueve goles y dando siete asistencias. Tras varios años en España (se crió en las categorías inferiores de Barcelona y Real Madrid y también vistió las camisetas de Mallorca, Villarreal y Getafe), Kubo está preparado para dar el gran salto y el Nápoles, desde ese punto de vista, representaría el ideal equipo por ambiciones y estilo de juego. Kubo está valorado en unos 20 millones de euros, una cifra que no asusta al club napolitano. De hecho, los jugadores japoneses pueden atraer contratos comerciales de empresas importantes de su país y Aurelio De Laurentiis (presidente de la entidad italiana) es un maestro en la explotación de esas oportunidades.

"El fichaje de Kane por el Bayern está más caliente que nunca"

Según Sport Bild en su podcast Bayern-Insider, el fichaje de Harry Kane por el Bayern está "más caliente que nunca". Así lo explican Falk y Altschäffl en ese diario. "Nunca canceló la operación y el Bayern sigue en contacto con él", dicen. El delantero inglés no es el único objetivo y señalan tres fichajes más para este mercado: Kalvin Phillips, del City, Ibrahim Sangaré y Atal, del Niza. El medio del campeón de Europa es considerado una buena alternativa a Rice y valoran las buenas relaciones entre el Bayern y su agencia, Stellar, para poder cerrar el fichaje del conocido como Pirlo de Yorkshire.

El Inter complica al Athletic con Azpilicueta

Según informa el diario "AS", César Azpilicueta estaría más cerca del Inter que del Athletic. El español habría llegado a un acuerdo para los próximos dos años y el Chelsea le dejaría salir libre a pesar de que tiene contrato hasta 2024.

Gudelj renueva hasta 2026 con el Sevilla

"El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el internacional serbio Nemanja Gudelj para ampliar tres años más el contrato que le une con la entidad nervionense. Dicha vinculación se prolonga, por tanto, hasta el 30 de junio de 2026. Gudelj llegó al conjunto sevillista en el verano de 2019 procedente del Guangzhou Evergrande chino, tras permanecer la temporada anterior como cedido en el Sporting de Portugal. Acumula pues cuatro temporadas ya como sevillista, en las que ha disputado 163 partidos y añadido dos UEFA Europa League a su palmarés como blanquirrojo, la conseguida en la temporada de su estreno en Colonia y la que levantó hace apenas unos días en Budapest. Este lunes a las 13.00 horas, el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá el acto de su renovación", reza el comunicado oficial del club hispalense.

Neymar sueña con volver al Santos

"Si el Madrid pretende a Achraf, le escucharemos"

Alejandro Camaño, mánager de Achraf, concedió una entrevista al diario "AS" en la que reconoce que escucharían al Real Madrid si el club español llamara por el futbolista del PSG. "Achraf lleva cinco años fuera del Madrid, pero para los canteranos, el Madrid siempre es su casa, en alguna parte de su corazón está el Madrid, se formó allí desde pequeño. Pero hoy tenemos que estar enamorados del proyecto que le paga, y es el PSG. Si el Madrid quiere a Achraf, lógicamente lo escucharemos, si le preguntas a él verás que es hincha del Madrid, pero nuestro proyecto ahora es el del PSG. Desde el corazón puede hablar del Madrid, pero sus colores ahora son los del PSG, que hizo un esfuerzo muy grande por él y ocupa el 100% de su cabeza. Si en el futuro al PSG le interesa o ambas partes queremos cambiar el rumbo de la situación… pues nos sentaremos y trabajaremos en ello. Somos parte de la profesión y hay que aceptar los retos. A veces las cosas se tuercen y hay que cambiar de camino, pero hoy estaría mal pensar en el Madrid. Los grandes jugadores siempre ven al Madrid como un objetivo, cuántos jugadores querrían ir allí. Achraf lo vivió, olió ese vestuario, conoce el club de pe a pa, y se ha formado con sus valores, esos de los que habla el presidente. Pero queremos ser fieles a quien hizo fuerza para tenerlo".

El Barça se lanza a por Brozovic

Marcelo Brozovic, del Inter de Milán, es el mediocampista que busca Xavi Hernández para reforzar la medular del Barcelona, según informa este sábado "Mundo Deportivo". El croata, a sus 30 años, está en plenitud y viene de jugar dos finales consecutivas, la de la Champions League con su equipo y la de la Nations League con Croacia. Y aunque ha perdido las dos, su rendimiento ha sido bueno tanto con su club como con su selección. El Inter estaría dispuesto a venderlo y el Barça a comprarlo pagando incluso un traspaso, pero hay un problema: el Al Nassr de Arabia Saudí también le pretende y pone mucho dinero sobre la mesa. Ante ese escenario, el Barça se ha puesto manos a la obra desde el pasado jueves y desde Deco, el secretario técnico oficioso tras la marcha de Jordi Cruyff, a Mateu Alemany, pasando por Xavi, se han puesto a trabajar para exprimir al máximo sus opciones de fichar a Brozovic.

La Premier tienta a Ocampos

Lucas Ocampos ha sido uno de los nombres propios del Sevilla en la temporada recién terminada. Esto no ha pasado desapercibido para el mercado y en Inglaterra su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. Concretamente, para reforzar al Fulham, que prepara una oferta por Ocampos según publica el Daily Mail. Ocampos selló hace más de un año su renovación con el Sevilla hasta 2025. Su cláusula de rescisión aumentó hasta los 80 millones de euros, aunque dicha cifra se puede considerar irrelevante puesto que el Sevilla estudiará cualquier oferta que considere que satisface sus pretensiones por todos los miembros de su plantilla.

Kondogbia, entre el Marsella de Marcelino y la Premier

Según informa el diario "Marca", Geoffrey Kondogbia apura sus últimos días en el Atlético de Madrid, pues su salida apunta a aclararse la próxima semana rumbo al Olympique de Marsella o a uno de los dos clubes con los que el club rojiblanco mantiene conversaciones abiertas. La inminente llegada de Marcelino al club francés seduce al mediocentro centroafricano, que aprieta para reencontrarse con el técnico asturiano. Sin embargo, en el Metropolitano aún no dan la operación por cerrada, pues desde la Premier persiste el interés en el jugador. De este modo, la próxima semana será clave para concretar un traspaso que podría dejar en las arcas alrededor de seis millones de euros.

¿Havertz es la pieza que necesita el Arsenal de Arteta?

Los Gunners se han gastado 83 millones de euros en un delantero sin gol y que ha demostrado un nivel inferior a sus actuales delanteros Kai Havertz es uno de esos futbolistas incomprendidos por los aficionados al fútbol. Capaz de ser decisivo con goles importantes en la final de la Champions o el Mundial de Clubes, tiene registros goleadores de dudoso valor. Conocido por su escasa definición, aún no está claro si el Chelsea acertó pagando 96 millones de euros por él al Bayer Leverkusen. Pero el debate sobre su verdadero valor está en alza. Más tras su fichaje por el Arsenal de Arteta. No está claro en qué posición jugará o si el dinero invertido en él ha sido un acierto. Las dudas entre los aficionados gunners son palpables. En GOAL analizamos su fichaje.

El Bayern también quiere a De Jong

El Manchester United no ha desistido en su deseo de llevárselo a Manchester y ahora Tuchel lo ha pedido como opción para el Bayern, después de intentarlo también hace un año para el Chelsea, según informa 'BILD'. Existe ese interés, el técnico lo ha incluido en su lista de peticiones, pero nada más allá. El club bávaro -molesto con el Barça por el fichaje de Lewandowski el año pasado y por su interés público por Kimmich- no ha hablado con la dirección deportiva azulgrana.

Rubén Neves se le escapa al Barça

Rúben Neves (26 años) se ha convertido en nuevo jugador del Al Hilal de Arabia Saudí y finalmente no será futbolista del FC Barcelona, equipo con el que había sido relacionado tras el ofrecimiento de su representante Jorge Mendes para colocarlo en una operación que también implicaba a Ansu Fati.

