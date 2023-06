Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de junio de 2023

Negredo renueva con el Cádiz

El Cádiz Club de Fútbol y Álvaro Negredo han acordado la ampliación de la vinculación existente entre las partes hasta el 30 de junio de 2024. El delantero madrileño suma ya más de 5.000 minutos como cadista desde su llegada en julio de 2020. Durante estas tres temporadas defendiendo la camiseta amarilla, el vallecano ha logrado un total de 20 goles y 11 asistencias en sus más de 96 partidos disputados entre Liga y Copa.

Guardado renueva con el Betis

El centrocampista internacional mexicano del Real Betis, ha renovado su contrato con la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio de 2024. El propio club lo ha anunciado a través de este comunicado:

"Andrés Guardado continuará ligado al Real Betis Balompié durante la temporada 2023/2024. De esta manera, el centrocampista jugará por séptimo año en el club verdiblanco. José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, México, 1986) llegó al Real Betis en verano de 2017. Desde el principio, el jugador mexicano se ha convertido en una de las personalidades más importantes dentro del vestuario. De hecho, en la próxima campaña será el primer capitán del equipo. Desde su llegada, Guardado ha jugado un total de 199 partidos oficiales, en los que ha marcado 5 goles y repartido 17 asistencias".

Milik sigue en la Juventus

Ya es oficial. El delantero polaco que ha jugado cedido en el club italiano esta temporada, va a continuar en Turín. Las cifras del traspaso definitivo del OM a la Juventus son 6,3 millones a pagar en tres años más, potencialmente, 1,1 en bonificaciones. El jugador ficha por la escuadra italiana hasta 2026.

Dani Ceballos, cerca de renovar con el Real Madrid

La incógnita sobre el futuro del jugador sevillano está muy cerca de despejarse y parece que va a seguir en el Santiago Bernabéu.

El centrocampista tenía ofertas de otros equipos. El Inter, de hecho, había sido el último en mostrar su interés por él. Sin embargo, parece que Ceballos ha tomado la decisión de seguir de blanco y renovará hasta 2027.

Real Madrid

El Newcastle de pesca en Italia

El Newcastle está animando el mercado veraniego. El equipo inglés está tratando de confeccionar una plantilla de garantías para la próxima temporada en la que participará en la Liga de Campeones. Según The Athletic, las urracas están muy cerca de alcanzar un acuerdo con el MIlan para el traspaso de Sandro Tonali por 70 millones de euros.

Podría ser el segundo refuerzo que llega de la Serie A, ya que también está muy avanzada la contratación de Nicolo Barella.

Getty

Arabia Saudí también tienta a Thomas

El centrocampista del Arsenal es pretendido en el fútbol árabe y no descarta una salida en este mercado. El ex jugador del Atlético de Madrid aún no ha tomado una decisión definitiva ya que también maneja otros ofrecimientos en el fútbol europeo.

Getty

Gündogan, a punto de fichar por el Barcelona

El fichaje del alemán parece cuestión de horas. Gündogan se ha decidido por la oferta del Barcelona. Su club hasta el 30 de junio, el Manchester City, le ha intentado convencer con una oferta de un año más otro opcional pero el jugador prefiere el ofrecimiento azulgrana de tres temporadas aunque la tercera estaría condicionada a los partidos que juegue en la anterior. Según informa Relevo, Gündogan está pasando reconocimiento médico en Alemania y la operación podría ser oficial hoy mismo.

Getty

Oficial: Kroos renueva con el Real Madrid

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que informan de la renovación de Toni Kroos hasta 2024. El alemán seguirá vistiendo de blanco una temporada más.

(C)Getty Images

Oficial: Kanté, al Al Ittihad

Otra estrella que se marcha hacia Arabia Saudí. Ya es oficial: N'golo Kanté aterriza en el Al Ittihad de Karim Benzema. Firma por 25 millones de euros por temporada y hasta 2027.

(C)Getty Images

La Juventus quiere 'pescar' en el Madrid

El conjunto italiano quiere reforzar su banda derecha y se ha fijado tanto en Lucas Vázquez como en Odriozola, quién ya ha pasado por la Serie A cedido en la Fiorentina. Según 'La Gazzetta dello Sport', ya se ha producido la primera toma de contacto.

Getty

Tensión en el Atlético de Madrid por la situación de Carrasco

En el Metropolitano no están tranquilos con la situación del jugador belga. El Barcelona tiene una opción de compra por 19 millones y según "Marca" aún no se ha producido ningún contacto entre clubes. En el Atleti, no obstante, se toman la no comunicación del Barça con recelo.

Getty

Rafa Benítez entrenará al Celta

El diario 'AS' afirma que, a falta de oficialidad, Rafa Benítez será nuevo entrenador del Celta de Vigo. Va a firmar por tres años, siendo la primera vez que Carlos Mouriño, presidente de la entidad, firma a un técnico por tres cursos.

El Chelsea va a por Caicedo

Moisés Caicedo ha sido uno de los hombres de la temporada sin ninguna duda. Por ello, el Chelsea se ha interesado en el internacional por Ecuador, según informa Fabrizio Romano. El del Brighton tiene un valor de mercado que ronda los 55 millones de euros.

Getty Images

El Manchester United insiste por Declan Rice

Según informe Telegraph, el United tiene al centrocampista como un objetivo preferente y ha ofrecido al West Ham dos jugadores más dinero. Harry Maguire y Scott McTominay serían los red devils que podrían abaratar que no es nada sencilla. El Arsenal, de hecho, está más cerca de llevarse el gato al agua y no hay que descartar al Manchester City.

Getty

Havertz, cerca del Arsenal

Los gunners han avanzado mucho en el fichaje del jugador alemán que está a punto de cambiar de aires. La cifra del traspaso rondaría los sesenta millones de libras, veinte menos de lo que pagó el Chelsea por él hace dos campañas.

Getty

La Roma, a la espera de una oferta por Carles Pérez

El equipo italiano sigue esperando ofertas para cerrar el traspaso. El equipo mejor situado es el Celta pero en Roma no quieren que se repita la historia del año pasado cuando tenían varias propuestas y tuvieron dar el visto bueno a una cesión con opción de compra al equipo gallego porque el jugador no quería oír hablar de otro destino.

N´Dicka refuerzo para la Roma

La Roma ha anunciado el fichaje del central franco marfileño que llega con la carta de libertad tras terminar su contrato con el Eintracht de Frankfurt. Es la segunda contratación del equipo de José Mourinho tras la llegada de Houssem Aouar.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de junio de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.