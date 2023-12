Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre en menos de un mes.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de diciembre de 2023

Endrick estuvo muy cerca del Chelsea

Endrick llegará al Real Madrid en 2024, pero se ha sabido que lo tuvo prácticamente hecho con el Chelsea. "Recibimos una invitación del Chelsea, del dueño, y fuimos allí para ver el club y el país. Vimos jugar al Chelsea contra el Arsenal y tuvimos la oportunidad de ver al entrenador, las instalaciones, a Jorginho, a César Azpilicueta y a Thiago Silva", explica Douglas, padre de Endrick, en unas declaraciones que publica Sport. "Nos explicaron todo. Nos presentaron a la persona que nos ayudaría a instalarnos. Ella nos mostró la casa en la que viviríamos, la escuela a la que asistiría Endrick, la iglesia a la que asistiríamos. Todo estaba en orden para nosotros y el Chelsea. Todo se torció en el último momento: no puedo decirlo al 100% porque todavía no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya había pensado que viviría en Londres. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño del Chelsea no seguía con el acuerdo porque el precio que tendrían que pagar por Endrick inflaría el mercado".

Thuram: "Mbappé sabe por qué no fiché por el PSG"

Marcus Thuram estuvo en la órbita del PSG este verano. Finalmente, el delantero francés acabó firmando por el Inter de Milan. En una entrevista con Canal +, el atacante respondió a una pregunta de Mbappé, consultándole por qué no fichó por el conjunto parisino: "Él sabe muy bien por qué no vine al PSG. Nunca pedí garantía de minutos. Vine a un club para establecerme. Es una cuestión de sentimiento. El Inter de Milan siempre me vio como el número 9. Fue una elección clara", declaró Thuram.

Reunión clave Messi-Scaloni

Según Esteban Edul, periodista de ESPN, está prevista una reunión entre Scaloni y Messi para tratar el futuro de la selección argentina. El técnico cree que hay cosas que cambiar en el grupo para que el equipo siga siendo competitivo.

Negociaciones avanzadas del Betis para fichar a Berkay Yilmaz

Yilmaz es un internacional turco, de 18 años, que juega en el filial del Friburgo y está en el radar de varios equipos de LaLiga. Uno de ellos es el Real Betis, aunque los verdiblancos tendrán que luchar con dos de los grandes equipos de Turquía, Besiktas y Fenerbahce, que sondean el fichaje del joven. Este lunes, "AS" informó que el padre de Yilmaz y sus representantes le ven en la liga española. Ya están en contacto con clubes de LaLiga, pero el Betis ha tomado la delantera al tener las negociaciones avanzadas con el Friburgo.

Tüchel, sobre Araújo: “Con mi madre también hablo por teléfono”

La semana pasada se informó que Tuchel había llamado a Ronald Araujo, a quien querría para su Bayern Munich. El exentrenador de Borussia Dortmund o PSG fue preguntado por esa presunta llamada al central charrúa: “No voy a hablar sobre jugadores de otros equipos”, respondió tajante el germano. No obstante, tampoco negó la llamada, pues aseguró que “también llamo a mi madre y sobre eso no hay noticias”

Kalvin Phillips irá a la Juventus

La Gazzetta dello Sport pone a Kalvin Phillips saliendo de un paquete del City y ya vestido con la camiseta de la Juventus. Un regalo de Pep Guardiola para Allegri en este mercado de fichajes que comienza en enero. Según ese diario, la Juventus es el destino favorito del Manchester City para el excentrocampista del Leeds, que no ha encontrado su lugar en el Etihad. Se espera que la operación se cierre y se incorpore al principio del mercado.

¿Trueque Raphinha-Sancho?

Jadon Sancho parece tener claro que no seguirá en el Manchester United a partir de enero. Aunque hay negociaciones para volver al Borussia Dortmund, Sport publica que el Manchester United ha planteado un trueque al Barcelona por Raphinha.

Werner se queda

Según Florian Plettenberg, de Sky, el delantero germano no planea marcharse del RB Leipzig este mercado invernal. El club del Toro Rojo quiere que se quede y triunfe en Alemania, pero si quiere irse, se le concederá la carta de libertad. Todo apunta a que, de producirse su marcha, regresaría a Inglaterra. El Manchester United ha preguntado por él.

Robert Moreno podría ir al Sochi

El exseleccionador español Robert Moreno negocia con el Sochi, club que es farolillo rojo de la liga rusa, según informa hoy la prensa deportiva local. Según el portal Championat, el Sochi ofreció a Moreno un contrato válido hasta el final de la actual temporada con la opción de prolongarlo si el equipo salva la categoría. Las negociaciones con el técnico catalán, que entrenó también al Mónaco y al Granada, estarían muy avanzadas, según las fuentes citadas por el portal. El Sochi, considerado una especie de filial del todopoderoso Zenit, ha tenido tres entrenadores desde el principio de la temporada (Jojlov, Tochilin y Kliuyev) debido a los malos resultados.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza dentro de pocas semanas. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.