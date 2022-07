Mercado de fichajes: dónde puede jugar Erick Pulgar, rumores, cuándo termina su contrato con Fiorentina y cuál es el valor de su pase

Según supo GOAL, Flamengo realizó una propuesta formal por el volante chileno por lo que podría unirse a Arturo Vidal en Brasil.

Erick Pulgar regresó a Fiorentina, club dueño de su pase, luego de su préstamo en Galatasaray pero no se encuentra en los planes del cuadro viola de cara a la próxima temporada, por lo que está en búsqueda de un nuevo destino en su carrera.

Hace algunos días habría iniciado una tratativa con Corinthians; no obstante, el Timão decidió poner freno y no seguir apostando por la incorporación del nacido en Antofagasta. Después estuvo en la carpeta de Sao Paulo pero el Tricolor Paulista decidió descartarlo puesto que no les interesaba potenciar esa zona del campo.

Sin embargo, todo parece indicar que se sumará a la disciplina del Flamengo que busca revalorizar al nacional tras su discreto paso por el fútbol otomano. Según supo GOAL, el Mengão realizó una propuesta formal por el ex Universidad Católica por lo que el volante está cerca de convertirse en nuevo compañero de Arturo Vidal ante la dificultad por contratar a Wallace. Se traslada este jueves a Brasil para realizarse los exámenes médicos de rigor.

De concretarse, será su séptima experiencia en clubes tras defender a Deportes Antofagasta, los Cruzados, Bologna, el Gigliati y el conjunto de la Superliga de Turquía con el que vio acción en solo 11 cotejos durante la campaña 2021-22.

El Rubro-Negro estaría dispuesto a pagar alrededor de 3 millones de euros por el 80% de los derechos económicos del seleccionado con La Roja con un vínculo por tres temporadas. De hecho, Fernando Felicevich, el mismo agente del 'King', ya se encuentra en Italia para cerrar la operación con el cuadro que conduce Vincenzo Italiano y con el que culmina su contrato en junio de 2023 tras su arribo en agosto de 2019. Consignar que en su paso por el conjunto que hace de local en el Artemio Franchi, el chileno disputó un total de 81 partidos en los que aportó con 8 goles y 12 asistencias.

¿Cuál es el valor de su pase?

De acuerdo con Transfermarket, sitio especializado en esta materia, todos aquellos clubes que deseen contar con los servicios de Pulgar deberán depositar alrededor de 6.5 millones de euros para quedarse con su ficha. En ese sentido, tendrá que bajar sus pretensiones para sumarse a las filas del elenco que adiestra Dorival Júnior.

El antofagastino es el cuarto chileno más caro en el listado de la última actualización por detrás de Paulo Díaz (River), Guillermo Maripán (Monaco) y Ben Brereton Díaz (Blackburn Rovers) que lidera con 16 millones de la divisa europea. Asimismo, ocupa el casillero 18 de los futbolistas más valiosos de la Fiore que ancabeza el arquero Pierluigi Gollini.