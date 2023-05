Mercado de fichajes: dónde puede jugar Arturo Vidal, rumores, cuándo termina su contrato con Flamengo y cuál es el valor de su pase

En Brasil aseguran que los dirigentes del Rubro-Negro tienen decidido no renovar el vínculo del chileno, el que culmina en diciembre de 2023.

Arturo Vidal atraviesa un complicado momento en Brasil. El ex Inter de Milán no ha podido demostrar en cancha las cualidades que lo llevaron a destacarse en los mejores equipos del mundo. Sus números en la presente temporada con el Flamengo están lejos de lo esperado por el volante chileno. Este curso totaliza 21 encuentros, entre el Campeonato Carioca, la Recopa Sudamericana, el Mundial de Clubes, la Copa de Brasil, el Brasileirao y la Copa Libertadores, y solo en once comenzó desde el arranque.

De hecho, su juego ha sido objeto de críticas por parte de la hinchada del Rubro-Negro. Lo anterior quedó reflejado en el cruce contra el Corinthians en el que ingresó desde la banca de suplentes en reemplazo de Erick Pulgar. El nacido en San Joaquín tuvo un tenso recibimiento en el Maracaná ya que los fanáticos comenzaron a corear "burro" en contra de Jorge Sampaoli producto del cambio por su compatriota, uno de los fijos en el esquema del nacido en Casilda.

Por lo mismo, la prensa brasileña apunta a su salida para ir en búsqueda de fichajes que renueven el plantel. “Flamengo quiere darle una nueva cara a la plantilla y aprovechará el mercado de fichajes de julio para iniciar una reformulación. Los cambios apuntan a rejuvenecer y dar nuevas opciones al técnico Jorge Sampaoli, lo que pone en jaque la permanencia de algunos medallones”, indicaron desde GE Globo.

Según el citado medio, el ex Barcelona, junto a David Luiz y Marinho, serían los primeros damnificados para liberar masa salarial en su objetivo de concretar el arribo de futbolistas en zonas preestablecidas donde aparecen nombres como el de Nicolás De la Cruz, según supo GOAL. "Arturo Vidal es un viejo conocido de Sampaoli, ha sido utilizado con frecuencia, pero es otro de los que difícilmente renovará en Flamengo”.

Cabe recordar que de cara al segundo semestre, el Mengão ya cuenta con dos caras nuevas: Luis Araújo y Agustín Rossi, cuyos acuerdos comienzan el 1 de julio.

¿Cuál sería el próximo destino del chileno?

Hace unos días diversos medios revelaron que su carrera continuaría en la Liga MX. El también ex Bayern Munich fue vinculado con el Tigres de la UANL. El conjunto felino estaría dispuesto a cubrir el monto que percibe el bicampeón de América. “Existen dos posibilidades para que Vidal pueda llegar a la Sultana del Norte. La primera es que lo compren durante este mercado de fichajes, pero si se esperan seis meses podría arribar de forma gratuita”, explicó la TV Azteca. En ese sentido, el nacional pasaría a ganar una cifra récord para el club por sobre lo que percibe André-Pierre Gignac. “Tigres, de México, quiere contar con él a partir de la próxima ventana de fichajes y está dispuesto a cubrir la oferta salarial que recibe el jugador en Flamengo, pero espera que obtenga una rescisión anticipada sin costos”, afirmó, por su parte, el portal Central Do Flamengo, quien se especializa en el club.

¿Cuándo termina el contrato de Arturo Vidal?

El mediocampista de 36 años arribó a la escuadra de Río de Janeiro el 13 de julio de 2022, con un vínculo que lo une por 18 meses, hasta diciembre de 2023. Cabe recordar que el nacional, que en su primera temporada conquistó la Copa de Brasil, certamen en el que tuvo acción en seis partidos, dos de ellos como titular, y la Copa Libertadores, torneo en que jugó en cinco ocasiones, uno desde el arranque, registra dos goles con el Fla, ambos en el Brasileirao. Se estrenó en las redes en la victoria por 4-1 sobre Atlético Goianiense, en julio de 2022, y su segunda víctima fue Botafogo un mes más tarde. En aquella campaña totalizó 15 encuentros en la competencia doméstica, nueve de ellos desde la partida.

¿Cuál es el valor de su carta?

El chileno recibe una alta cifra en el Rubro-Negro, la que supera los 200 millones de pesos chilenos. El formado en Colo Colo cobra cerca de R$ 1.2 millones al mes y se ubica como uno de los mejores pagados en el certamen brasileño. Junto al mediocampista se encuentran en el podio Giorgian Da Arrascaeta y Gabigol. Mientras el uruguayo cobra 1.6 millones de reales, el brasileño percibe 1.7. De acuerdo al sitio especializado en esta materia, Transfermarkt, el seleccionado nacional tiene actualmente un valor de mercado de 1.2 millones de euros ocupando el lugar 40 de los chilenos más valiosos que lidera Ben Brereton Díaz, seguido por Guillermo Maripán y Marcelino Núñez.

Los números de Vidal con Flamengo en 2023:

En Copa Libertadores:

En el Campeonato Carioca:

En la Copa de Brasil:

En el Mundial de Clubes:

En el Brasileirao:

En la Recopa Sudamericana: