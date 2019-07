Thiago: "Si Bale quiere venir, será bienvenido"

El internacional español del Bayern Munich le abre al galés del Real Madrid las puertas del equipo alemán; Kovac también contestó sobre el británico.

Thiago Alcántara, mediocampista español del Bayern Munich, abrió este sábado las puertas del equipo alemán a Gareth Bale.

"Si un jugador como él quiere venir, siempre será bienvenido", dijo esta madrugada en Houston el ex futbolista del , en el marco de la rueda de prensa previa al amistoso que enfrentará al con el Bayern.

Por el supuesto interés de los germanos en el extremo de Cardiff también fue consultado Niko Kovac, entrenador del Bayern. El preparador croata-alemán aseguró, sin embargo, que no conoce cuáles son las intenciones del ex jugador del .

"Me gusta el jugador igual que muchos otros también. Deduzco que puede jugar en otro equipo, pero no sé dónde. No conozco sus intenciones", se limitó a contestar un Kovac que también elogió al propio Thiago.

"No está en el foco mediático, sobre todo porque a él tampoco le gusta demasiado. Merece más reconocimiento. Es el que lleva la batuta de este equipo, el que piensa como un entrenador. Tiene la capacidad de acelerar el juego", dijo sobre el ex mediocampista azulgrana.

Cabe señalar que el futuro de Bale es una incógnita, y por él había sido preguntado más temprano Zinedine Zidane, quien aseguró que el británico "no es un problema". "Gareth tiene contrato, está aquí y tengo que respetar a todos mis jugadores. Es un jugador del Real Madrid y veremos lo que va a pasar", manifestaba el entrenador del Real Madrid en su rueda de prensa previa al juego con el Bayern.