Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que ya está abierto.

Mercado de fichajes del 9 de enero de 2024 en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy

Chicharito Hernández ilusiona a Chivas: "Tengo ganas de regresar"

Javier Hernández dio el primer paso para hablar públicamente sobre la posibilidad de llegar a Chivas para el Clausura 2024. Luego de cuatro años en la MLS con el LA Galaxy, Chicharito Hernández expresó su deseo de volver al Guadalajara, donde debutó en el futbol profesional. En una trasmisión en vivo en su canal de Twitch, Hernández habló de su situación y que esta semana su representante viajará para hablar con el club. "Tengo ganas de de regresar a Chivas, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo, las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. "Tengo otras ofertas, también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al Rebaño, regresar a las Chivas, pero ya sabemos cómo es esto", dijo el goleador histórico de la Selección Mexicana.

River sueña con Santos Borré

La dirigencia del Millonario levantó el teléfono para consultar por el presente del goleador del ciclo Gallardo, actualmente en Werder Bremen cedido por Eintracht Frankfurt, club al que llegó libre desde River en julio del 2025. La manera de romper ese vínculo sería comprar el pase, pero necesitaría al menos 5 millones de dólares para empezar a negociar. Y como si fuera poco, el que se encuentra en plenas tratativas es otra vez Inter de Porto Alegre, que quiere al Comandante como compañero de ataque de Lucas Alario, el otro jugador que fue sondeado para volver al club de Núñez.

¿Bryan Gil vuelve a salir del Tottenham?

Los Spurs van a reforzarse con Timo Werner y añaden más artillería a su ataque.

Según informa el diario "AS", el extremo zurdo de Barbate puede salir del Tottenham nuevamente como cedido, al igual que hizo en las temporadas anteriores al Valencia y al Sevilla.

Jarrad Branthwaite, en el punto de mira del Real Madrid

Según el "Daily Mail", el futbolista inglés está bajo el foco del club madridista y ha sido seguido en varias ocasiones. También aseguran que disponen ya en la 'Casa Blanca' de varios informes favorables y que recomiendan su contratación. Brainthwaite es un espigado defensa de 1,95 metros de altura y 21 años de edad que está teniendo muy buenas actuaciones en el Everton, de la Premier League inglesa. Ancelotti tuvo a Branthwaite a sus órdenes cuando era el entrenador de los 'toffees' y de hecho, el italiano fue quien le hizo debutar en la Premier cuando apenas tenía 18 años.

Sarabia, entre los deseos de la Real

Tras la salida de Cho, la Real busca un futbolista para reforzar su ataque y el diario "AS" revela algunos nombres. Por ejemplo, el de Pablo Sarabia, que sólo ha jugado 13 partidos en el Wolverhampton. También mencionan a Andreas Skov-Olsen, que ha marcado 32 goles en 78 partidos desde 2022 con el Brujas. Y aparece entre las opciones la vuelta a LaLiga de Pablo Fornals, sin demasiado protagonismo en el West Ham. También Marco Asensio, que está siendo ofrecido ante la falta de oportunidades en el PSG.

Oficial: Cho se va e la Real

Ya es oficial. Mohamed Ali Cho deja la Real Sociedad para volver a su país para jugar en el Niza. Deja 10 millones de euros en las arcas del club donostiarra, que pueden ser más dependiendo de una serie de variables, y además se reserva un porcentaje de una futura venta a otro club.

Ramón Planes se va con Karim Benzema

Según informa el diario "AS", Ramón Planes, director deportivo del Betis, tiene prácticamente decidida su marcha al Al Ittihad de Karim Benzema. Una exuberante oferta del club saudí, de más de dos millones netos por temporada, ha inclinado la balanza y Planes abandonará estos días salvo sorpresa el club verdiblanco, al que arribó en mayo de 2023 como sustituto de Antonio Cordón.

El Madrid presiona por Alphonso Davies

Según "Sky Alemania", Juni Calafat, jede del departamento de scouting de la entidad madridista, le habría pedido expresamente al jugador no extender su contrato en Múnich. Davies pide alrededor de 13 millones de euros anuales, cantidad a la que el Bayern, a priori, no estaría dispuesto a llegar. El Madrid, siempre según "Sky", le insiste a Davies que irá a por él en verano.

"Mbappé ya cumplió su condena en el PSG, sabe que no seguirá allí"

El ex internacional francés Christophe Dugarry volvió a referirse al futuro de Kylian Mbappé y ha dicho que el futuro del delantero del PSG está más fuera que dentro del Parque de los Príncipes el próximo verano. “Creo que ha cumplido su condena en el PSG. Nos guste o no Mbappé, tengo la impresión de que sobre el terreno de juego no ha hecho trampa, ha dado lo que tenía que dar”, ha señalado en declaraciones realizadas a "RMC".

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla en un mercado de invierno que ya está abierto. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comenzó el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.