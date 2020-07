Mercado de fichajes Atlético de Madrid 2020/21: altas, bajas y rumores del invierno

Todo lo que debes saber acerca de quiénes llegan y quiénes se van del Wanda Metropolitano.

El mercado de verano ya está en marcha, aunque no se esperan grandes movimientos a raíz de la pandemia del Coronavirus Covid-19. Una crisis que ha dejado tocadas las arcas de todos los clubes europeos, que deberán tirar de cantera y de ingenio para renovar y mejorar sus plantillas. En el caso del , tal y como ha reconocido su presidente, Enrique Cerezo, los colchoneros no necesitan "muchos jugadores". "Tenemos un equipo joven y con un futuro magnífico", aclaraba Cerezo en declaraciones realizadas para el diario Marca.

Y añadía: "Tenemos una Liga que nos obliga a unas condiciones económicas y este año, estas condiciones, por falta de público, sponsors y otros aspectos más, no son como en otras temporadas. Todo ello se nota, pero no sólo en los equipos españoles, se nota en los de toda Europa. No es un problema económico nuestro, es un problema de falta de ingresos que va a suceder en el Atlético y en muchos equipos".

Como sea, aquí podrás encontrar todos sus movimientos de la ventana de traspasos y los rumores que vinculan a diferentes futbolistas con el Atleti.

ALTAS

FICHAJES CONFIRMADOS

RUMORES

Edinson Cavani (PSG), Cedric Bakambu (Beijing Guoan), Paco Alcácer ( ), Nemanja Matic ( ), Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), Éverton Soares (Gremio), Duvan Zapata, Mario Gotze (Borussia Dortmund), Nicolás Tagliafico ( ), James Rodríguez ( ), Rodrigo Moreno ( ), Kepa ( ), Emiliano Buendía (Norwich), Gio Simeone ( )

BAJAS

SALIDAS CONFIRMADAS

RUMORES

Thomas Lemar, Ivan Saponjic, José María Giménez, Jan Oblak, Thomas Partey, Marcos Llorente

RUMORES

Tagliafico, en el radar del Atleti

Nicolás Tagliafico gusta en el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco sigue, atentamente, la evolución del lateral internacional por . Simeonesabe que se trata de un jugador en continua progresión y considera que sería un futbolista que daría un salto de calidad de la defensa rojiblanca. Según ha podido saber Goal, en los últimos días el conjunto rojiblanco ha reactivado el interés en Tagliafico, estableciendo diferentes contactos con el AFC Ajax y sondeando la posibilidad de ficharle con el fin de reforzar su zaga. No será sencillo. MÁS INFORMACIÓN.

Giménez también interesa al Chelsea

Recientemente vinculado con el , el central uruguayo José María Giménez también se ha abierto paso en la agenda de otro gran club de la Premier League, el Chelsea. Los blues le consideran una excelente alternativa al anhelado Declan Rice. Según cuenta el Daily Mirror, en caso de no lograr un acuerdo con el , los directivos ingleses lanzarán sus redes sobre el zaguero del Atlético de Madrid.

Dos novias en Primera para Víctor Mollejo

Cedido durante este curso en las filas de un Deportivo de la Coruña con el que ha descendido a Segunda División B, el joven atacante del Atlético de Madrid Víctor Mollejo (35 partidos con los gallegos en los que ha sumado 6 goles y 4 asistencias) tiene novias en Primera División. Así lo señala Mundo Deportivo. A tenor de dicha fuente tanto como darían la oportunidad al futbolista de jugar el próximo curso en la máxima categoría.

Santos Borré, en el punto de mira

La notable campaña que ha firmado Rafael Santos Borré (24 años) con (13 goles y dos asistencias en 21 partidos) no ha pasado desapercibida para el Atlético de Madrid, club que aún posee el 50 por ciento de sus derechos. En declaraciones a TyC Sports, Nelson Vivas, uno de los ayudantes de Diego Simeone, ha reconocido que los rojiblancos siguen los pasos del delantero colombiano. "Hemos seguido su campaña como hacemos con todos los jugadores. Sabemos de su buen presente. Es parte del patrimonio del club. No puedo dar información porque mañana es un titular. Consideramos lo bien que lo ha hecho, es un jugador muy interesante. Lo que va a decidir el club en el futuro y cuáles son las intenciones de River, lo desconozco", explicó.

Oblak, en la órbita del Manchester United

De acuerdo a la información manejada por el Daily Mail, el Manchester United ha reactivado su interés en el internacional con la Selección de Eslovenia. Es más, Dimitar Berbatov, mítico delantero que jugó en los 'Diablos Rojos' y en el Hotspur, ha concedido una entrevista para Betfair, recogida por el diario As, en la que se ha pronunciado sobre Oblak. "Estoy viendo las cantidades de las que se está hablando y, aun costando 150 M€, Oblak me seguiría pareciendo un fichajazo. El Chelsea no cometería un error por invertir semejante cantidad en él", ha declarado en relación con el deseo de los Blues de hacerse con los servicios del bueno de Jan.