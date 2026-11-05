«¡Mentiría si dijera que no!»: Harry Kane lanza un importante ultimátum sobre la Champions League en el Bayern

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Harry Kane admitió que mentiría si dijera que no quiere ganar al menos una Champions League antes de que termine su nuevo contrato con el Bayern de Múnich en 2029. El delantero insistió en que la posibilidad de competir por el título más importante de Europa hizo que la decisión de renovar fuera sencilla.

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Kane se fija como objetivo el máximo trofeo europeo

Pese a haber conquistado dos títulos consecutivos de la Bundesliga y varios galardones individuales en Múnich, Harry Kane mantiene toda su atención puesta en levantar el trofeo de la Champions League. Tras ampliar su contrato hasta 2029, el delantero considera que conquistar Europa es el gran objetivo para los años que le quedan en el Bayern.

El jugador de 33 años marcó 156 goles en sus primeros 161 partidos con el club, pero cree que los éxitos colectivos en Europa son los que definen el legado de los grandes equipos.

Kane recalcó que su confianza en la capacidad del Bayern para conquistar Europa hizo que ampliar su contrato fuera una decisión fácil.

El capitán de Inglaterra quiere ganar la Copa de Europa

Al hablar de sus objetivos para los próximos tres años, Kane expresó abiertamente su determinación de llevar un título europeo al Allianz Arena. «Sin duda, es un objetivo importante para todos en el club. Mientras sienta que tenemos opciones de conseguirlo, la perspectiva me ilusiona», declaró Kane.

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«Queremos dominar en Alemania, pero también queremos ganar la Champions League».

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«Estoy aquí hasta 2029 y mentiría si dijera que no quiero ganar al menos una Champions League para entonces. Eso supone presión, pero me gusta», subrayó.

El delantero quiere dejar atrás el foco individual

Tras una intensa semana de atención mediática por su victoria en el Balón de Oro, Kane expresó su deseo de volver a centrarse por completo en su rendimiento en los partidos. «Últimamente se ha hablado mucho de mí, pero tengo ganas de volver a hablar menos y jugar más», admitió Kane.

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«Es importante que, como club, hayamos disfrutado de este periodo; han sido momentos importantes de nuestra historia. Pero el fútbol es lo más importante e intento que mi rendimiento sobre el terreno de juego hable por mí».

«Si no creyera en el equipo, si no creyera que podemos ganar los títulos más importantes, habría estudiado otras opciones», añadió el delantero.

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El Bayern se prepara para partidos europeos decisivos

El compromiso total de Kane da al Bayern un referente claro mientras disputa la fase de liga de la Champions League.

El entrenador Vincent Kompany contará con su delantero estrella para liderar el ataque en los próximos encuentros europeos.

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El club bávaro intentará convertir su dominio nacional en títulos continentales durante las próximas temporadas.