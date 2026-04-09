¿Mentira o verdad? La comisión de árbitros zanja la polémica sobre las acusaciones de Tony y Weissle

La Comisión de Árbitros de la Federación Saudí de Fútbol ha puesto fin a la polémica por el incidente entre el inglés Ivan Tony, su entrenador alemán Matthias Jaissle y el árbitro del partido Al-Ahli-Al-Fayha, que acabó 1-1 en la Liga Roshen de Profesionales.

La polémica estalló tras negarse el árbitro a pitar dos penaltis a favor del “Al-Raqi”, uno en los últimos instantes, pese a revisar la jugada con el vídeoarbitraje.

Tras el encuentro, ambos afirmaron que el cuarto árbitro les pidió «olvidarse de la liga y centrarse en Asia».

Lee los detalles... Tony: «Los criterios cambiaron en los momentos decisivos... ¡y el árbitro nos pidió que nos centráramos en Asia!».

Lee los detalles... Yaisle: «Le robaron el partido al Al-Ahli... ¡y el árbitro nos pidió que nos olvidáramos de la liga!».

Según informó el diario saudí «Al-Riyadiah», la Comisión de Árbitros de la Federación Saudí de Fútbol analizó las grabaciones de audio entre el árbitro y los jugadores, y no encontró ninguna de las conversaciones mencionadas por Tony o Yaisle.

La Comisión aclaró que no halló pruebas contra el cuarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan, y que las declaraciones carecen de fundamento.

El empate dejó al Al-Ahli con 66 puntos, tercero, a dos del líder Al-Hilal y a cuatro del Al-Nassr.