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Adrien Rabiot ha arremetido duramente contra el nivel del arbitraje en la Serie A tras la trabajada victoria del AC Milan ante el Genoa el viernes. Pese a que el conjunto milanista sumó los tres puntos en el estadio Luigi Ferraris, el centrocampista francés acabó indignado por una decisión polémica que, según él, está dañando la reputación del fútbol italiano.

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La polémica marca la victoria del Milan

Los goles tempraneros de Alphadjo Cisse y Christian Pulisic sellaron la victoria a domicilio por 2-1 del equipo de Ruben Amorim. Sin embargo, el ambiente se enrareció al comienzo de la segunda parte por una falta polémica cerca de la línea de banda.

En el minuto 50, Rabiot le arrebató el balón al defensa del Genoa Alessandro Marcandalli, que lo derribó de forma antirreglamentaria. Pese a que el Milan reclamó con vehemencia la tarjeta roja directa por impedir una ocasión manifiesta de gol (DOGSO), el árbitro Davide Massa optó por mostrar solo una amarilla.

La decisión desató el caos. Rabiot fue amonestado por sus protestas, mientras que varios miembros del cuerpo técnico de Amorim fueron expulsados del banquillo. El VAR revisó la jugada, pero mantuvo la decisión inicial de Massa.

Calvarese defiende la decisión de Massa

El exárbitro italiano Gianpaolo Calvarese recurrió a Instagram para justificar la tarjeta amarilla y explicó que, por la distancia a la portería, no se cumplían por completo los estrictos criterios para considerar la acción una ocasión manifiesta de gol.

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«La ocasión de Rabiot era una oportunidad de marcar, pero el reglamento establece que, para considerarla una ocasión manifiesta de gol, deben cumplirse cuatro criterios», afirmó Calvarese en su cuenta de Instagram. «Son la posesión del balón, la dirección general de la jugada, el número de defensas en las inmediaciones y la distancia a la portería».

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Y añadió: «En este caso, dado que la falta se produjo cerca de la línea de banda y a unos 60 metros de la portería, considero defendible la decisión de Davide Massa de mostrar solo una tarjeta amarilla. Al mismo tiempo, si Massa hubiera decidido mostrar la roja, el VAR no habría podido intervenir, por lo que sigue siendo una decisión tomada sobre el terreno de juego a criterio del árbitro».

Rabiot advierte de las consecuencias para el fútbol italiano

El análisis técnico de Calvarese enfureció a Rabiot. El internacional francés rechazó por completo la explicación y le respondió directamente en las redes sociales.

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En respuesta a la publicación de Calvarese, el centrocampista lanzó una dura crítica sobre la falta de responsabilidad en el fútbol italiano. «En la vida, igual que en el fútbol, puedes cometer errores, pero al menos deberías ser capaz de reconocerlos», comentó Rabiot. «Mentir continuamente no te ayudará a progresar. Y será el fútbol italiano el que pague las consecuencias. Piénsalo. Que pases una buena noche».

Dejar atrás la polémica ante el Genoa

Aunque el Milan consiguió tres puntos importantes a domicilio, las repercusiones de lo ocurrido en el Stadio Luigi Ferraris perdurarán. Las expulsiones del banquillo obligarán a Amorim a reorganizar a su cuerpo técnico para los próximos compromisos de liga.

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Mientras tanto, las duras críticas públicas de Rabiot a los árbitros de la Serie A podrían atraer la atención de los responsables de la competición, lo que mantendría al Milan en el punto de mira durante los próximos días.