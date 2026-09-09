En su rueda de prensa de presentación, Jürgen Klopp había anunciado que tenía anotados los nombres de un total de 57 jugadores a los que estaba considerando para sus primeros partidos como nuevo seleccionador de Alemania. El técnico, de 59 años, evitó hablar expresamente de nombres, pero con bastante seguridad en esa lista habrá entrado alguno que hasta ahora ni siquiera había sido relacionado con el combinado de la DFB.

Sobre todo en la posición de portero, Klopp se habrá apuntado varias opciones. Desde la segunda, y ahora ya definitiva, retirada de Manuel Neuer tras la eliminación prematura en el Mundial 2026, el equipo de la DFB vuelve a no tener un número uno claro. El guardameta del Bayern de Múnich había sido llamado de nuevo de su retiro internacional expresamente para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, y desplazó al banquillo a Oliver Baumann, que en principio estaba previsto como titular fijo.

Como es sabido, el torneo terminó siendo extremadamente decepcionante para Neuer y para la selección alemana. Ya en dieciseisavos de final tuvo que despedirse tras una derrota en la tanda de penaltis ante Paraguay. Después, el portero del Bayern anunció su segunda retirada de la selección y reavivó de nuevo el debate sobre quién debe ocupar la portería de la DFB.

Porque, ¿a quién le dará ahora Klopp su confianza para los próximos partidos de la Nations League contra Países Bajos, Grecia y Serbia? Sobre el papel, el seleccionador tiene varias opciones: por un lado, puede seguir apostando por un hombre experimentado como Baumann, del Hoffenheim, Alexander Nübel (Besiktas) o el ya recuperado Marc-Andre ter Stegen, que esta temporada está cedido por su club de siempre, el Barcelona, al Ajax de Ámsterdam, como apoyo sólido bajo palos.

También es posible que Klopp acometa un corte más radical y, con el aire fresco en el banquillo, busque también en la portería un relevo generacional de mayor calado. Candidatos interesantes no faltan. Jonas Urbig ya estuvo en el pasado Mundial como portero de entrenamiento y es considerado el sucesor designado de Neuer en el Bayern. Noah Atubolu, cedido por el Eintracht Frankfurt, por su parte estuvo varias veces cerca de una convocatoria, pero siempre acabó quedándose atrás respecto a otros candidatos. Dennis Seimen, del VfB Stuttgart (actualmente lesionado), y Mio Backhaus, del SC Freiburg, son otros jugadores aún muy jóvenes que podrían entrar en consideración para Klopp en el futuro.

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¿Qué tal va la temporada hasta ahora para Diant Ramaj en el Copenhague?

Y luego, por supuesto, habría una tercera opción: con Loris Karius, del Schalke, o Diant Ramaj, del Dortmund, Klopp también podría hacer debutar a jugadores que hasta ahora apenas habían tenido peso en el entorno de la selección alemana. Especialmente este último está recomendándose actualmente para una llamada del seleccionador con sus buenas actuaciones en el Copenhague.

Ramaj, que en 2025 pasó del Ajax al BVB por cinco millones de euros, ya había jugado cedido en las dos temporadas anteriores. Primero, el conjunto aurinegro lo envió durante un año a Copenhague; el año pasado, el guardameta nacido en Stuttgart jugó a préstamo en el Heidenheim en la Bundesliga, donde de inmediato mandó al banquillo al portero titular de muchos años Kevin Müller.

Ahora, el jugador de 24 años ha regresado a la capital danesa, nuevamente cedido, y allí está mostrando por qué puede convertirse en una opción tanto para Klopp como para la portería de la DFB. Por falta de ritmo de entrenamiento, Ramaj aún se quedó fuera de la convocatoria de su nuevo club en los dos primeros partidos oficiales. El balance en ese periodo: un 0-0 sin goles en la fase previa de la Conference League contra el Turku y un doloroso 0-4 en liga ante el Viborg. Después recibió su oportunidad desde el inicio y, desde entonces, al Copenhague le va sobre ruedas.

En total, Ramaj ha defendido la portería de los daneses en cuatro ocasiones. En ese tiempo, el Copenhague logró cuatro victorias, encajó solo dos goles, uno de ellos de penalti, y dejó la portería a cero dos veces. También gracias al jugador de 24 años, el Copenhague no solo celebró la clasificación para la Conference League, sino que además ya se ha colocado líder en la liga.

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¿Debutará Diant Ramaj con el equipo de la DFB bajo las órdenes de Jürgen Klopp?

Recientemente recibió grandes elogios por sus sólidas actuaciones de un viejo conocido de la Bundesliga: el exentrenador del Mainz Bo Svensson, que ahora dirige desde la banda al club de la capital danesa. Ramaj tiene una "tranquilidad con el balón y la capacidad de participar en la construcción del juego, lo que nos da una dimensión adicional", explicó Svensson. Al mismo tiempo, el guardameta alemán cuenta con "una fuerte presencia" sobre el campo. Ramaj aporta "calma a la línea defensiva y posee una marcada mentalidad ganadora", elogió el técnico del Copenhague.

Con las selecciones juveniles alemanas, Ramaj, que por la ascendencia de sus padres teóricamente también podría jugar con Kosovo, disputó diez partidos internacionales. Su última aparición con la selección alemana sub-20 fue hace casi cinco años; antes también jugó con la sub-19 y la sub-18.

Si Ramaj será realmente recompensado por su forma sobresaliente con su primer partido internacional absoluto se sabrá el 17 de septiembre. Ese día, Klopp deberá decidir su convocatoria definitiva para los encuentros de la Nations League que se disputarán a continuación. El estreno será el 24 de septiembre a domicilio contra Países Bajos. Después, el equipo de la DFB recibirá a Grecia y Serbia, antes de que el parón internacional llegue a su fin con el partido de vuelta ante los griegos el 4 de octubre.