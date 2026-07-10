Mensajes oficiales impactantes de la Federación Argentina: «Nuestra victoria sobre Egipto no es válida»

La Federación Argentina de Fútbol sospecha de un ciberataque: se habrían enviado correos desde sus cuentas criticando el arbitraje del Mundial contra Egipto (3-2).

La vigente campeona del mundo estuvo 2-0 abajo ante Egipto en octavos, pero remontó en los últimos minutos y avanzó a cuartos.

Tras la derrota, la Federación Egipcia pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Litxer y a su equipo por supuesta parcialidad a favor de Argentina.

Según la BBC y diarios como «La Voz», citando fuentes externas, que tras el partido se enviaron correos desde la cuenta de la Asociación Argentina de Fútbol a periodistas en los que se afirmaba que «Argentina no ganó» y que la victoria era nula por «decisiones arbitrales corruptas».

Según el diario, fuentes de la AFA indicaron que un grupo de hackers egipcios estaría detrás de esos mensajes, en los que también se elogiaba a Egipto.

La Federación Afgana de Fútbol emitió un comunicado: «Hemos detectado correos enviados desde una de nuestras cuentas institucionales no autorizada por nuestro equipo».

El comunicado pidió ignorar cualquier mensaje inusual procedente de esa cuenta y con enlaces, adjuntos o solicitudes de datos personales.

La Federación añadió: «Es posible que nuestra cuenta haya sufrido un acceso no autorizado, por lo que trabajamos para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad».