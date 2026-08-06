La furia de Juan Pezzella, estrella del Zamalek egipcio, estalló por el incumplimiento de la promesa por parte de los directivos del club, después de recibir una oferta descomunal durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Pezzella, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2029, escribió a través de su cuenta de Instagram: «Me dirijo directamente a la afición del Zamalek, de una manera que nace del corazón, para que sepáis exactamente lo que está ocurriendo».

Y continuó: «Llegué al Zamalek en la segunda mitad de 2025, y desde entonces nació entre vosotros y yo una relación de sintonía, un sentimiento que no había experimentado con ninguna afición desde mi salida del Vasco, el club que me formó como jugador».

Y subrayó: «El camino no fue fácil. Ocurrieron muchas cosas que no voy a revelar, al menos por ahora, porque no quiero poner en un aprieto al club ni a las personas que trabajan en él, pero gracias a vosotros me mantuve firme, e incluso rechacé ofertas importantes a finales del año pasado».

Pezzella señaló: «Ni siquiera quería escuchar las ofertas. Sabía que no podía abandonar el club en ese momento y dejaros. Necesitaba completar mi misión, que era ayudar al club a ganar el título de liga, y lo conseguimos, juntos. Y no me arrepiento ni por un segundo de la decisión de quedarme con vosotros».

E indicó: «Después de eso, el club nos prometió a mi padre y a mí, más de una vez, que me vendería, e incluso fijó el valor del traspaso. No considero apropiado revelar esa cantidad, pero habría sido la mayor venta en la historia del club».

El jugador brasileño explicó: «Esa oferta llegó, pero el club no cumple la promesa que me hizo. Y una vez más, no respeta lo que se acordó conmigo, como ha sucedido en otras situaciones a las que ya me he referido, y sobre cuyos detalles no voy a hablar ahora».

Y añadió: «Pero esta vez no aceptaré que no cumplan su palabra. Y no es solo por mis objetivos profesionales, sino también porque el Zamalek necesita el dinero que generaría este traspaso para ordenar su situación financiera, y para garantizar que los jugadores profesionales que se queden en el club no pasen por las mismas dificultades por las que yo he pasado».

Y concluyó: «Teníais que escuchar esta aclaración directamente de mí, porque me presentan como el culpable en esta historia. Y todo lo que puedo decir es que tengo la conciencia tranquila, porque hice todo de la forma correcta desde el principio hasta el final».