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Las diferencias a veces van más allá de la rivalidad sobre el terreno de juego y acaban generando interrogantes sobre la relación entre entrenadores. Es lo que ha puesto de manifiesto Hansi Flick al hablar de la falta de comunicación con Carlo Ancelotti, mientras el técnico italiano no duda en intercambiar mensajes e ideas con José Mourinho, algo que ha suscitado dudas sobre un posible doble rasero en el trato entre los entrenadores de clubes y selecciones.

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El diario español «Sport» ha revelado que Flick mostró su malestar por la falta de comunicación con Ancelotti, seleccionador de Brasil. El técnico abordó el asunto tras la victoria del Barcelona por 4-1 ante el Bayer Sabah en Bakú, en la quinta jornada de la fase de la Liga de Campeones, y aseguró en declaraciones a «TNT Sports Brasil» que no mantiene ningún contacto con el entrenador italiano, pese a que los jugadores necesitan una mayor coordinación entre los cuerpos técnicos de clubes y selecciones.

El entrenador alemán explicó que la comunicación entre los técnicos de clubes y selecciones es imprescindible para mantener a punto a los futbolistas e intercambiar información sobre su estado físico y técnico. Como ejemplo, recurrió a su etapa al frente de la selección alemana entre 2021 y 2023, cuando procuraba mantener el contacto con los entrenadores de los clubes. Según señaló, ese enfoque brilla ahora por su ausencia, y una mejor relación entre los cuerpos técnicos repercutiría de forma positiva en los jugadores, sobre todo ante la acumulación de partidos y compromisos.

Por el contrario, las palabras de Ancelotti durante su visita a la sede del Real Madrid en Valdebebas el pasado 3 de septiembre volvieron a poner de relieve su estrecha relación con el club español. El italiano afirmó que acudió allí en calidad de seleccionador de Brasil, pero también para recordar los años que pasó en la entidad y para interesarse por los jugadores brasileños que se recuperaban de lesiones. Además, reveló que sigue en contacto con Mourinho y que intercambia mensajes e ideas con él, y se mostró feliz por la presencia del técnico portugués en el Real Madrid, al que deseó éxito.

Esta comparación ha levantado ampollas en el Barcelona, sobre todo porque Flick considera que la comunicación con los entrenadores no debe limitarse a las relaciones personales o a los vínculos del pasado, sino que debe abarcar a todas las partes en beneficio de los jugadores. Mientras tanto, Ancelotti se refirió al Real Madrid como su familia y su casa, y aseguró que, tras su marcha, pasó de entrenador a aficionado que sigue los partidos del equipo de forma constante, algo que el diario español interpreta como una contradicción con la falta de comunicación de la que se queja el técnico del Barcelona.

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El origen de la tensión entre ambos se remonta a la feroz rivalidad de la pasada temporada, cuando Flick se impuso con claridad a Ancelotti en los duelos directos. El Barcelona ganó los cuatro Clásicos que los enfrentaron, con victorias contundentes como el 0-4 en el Santiago Bernabéu y el 4-3 en el partido de vuelta de la Liga, además de imponerse en la final de la Supercopa de España por 5-2 y en la final de la Copa del Rey por 3-2 tras una prórroga.

El Barcelona cerró esos enfrentamientos con cuatro victorias consecutivas sobre el Real Madrid, con 16 goles a favor y 7 en contra, un balance que reforzó la superioridad táctica de Flick en su primera temporada y que añadió más tensión a la relación entre ambos técnicos. Ahora, las declaraciones del alemán sobre la falta de comunicación con Ancelotti abren un nuevo foco de polémica que va más allá de los resultados del Clásico y alcanza la naturaleza de las relaciones profesionales entre los grandes entrenadores del fútbol europeo.