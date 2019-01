Mensaje rotundo de Solari: "El Madrid debe afrontar 2019 con mucha humildad"

Primera conferencia de prensa de Santiago Solari al frente del Real Madrid en este recién estrenado 2019, previa al duelo liguero frente al Villarreal, aplazado por la disputa del Mundial de Clubes. Solari se ha mostrado esperanzado en la mejora del equipo y ha vuelto a apelar al trabajo del grupo. Y fundamentalmente, a encarar el año con “compromiso y humildad”.

Sobre el partido ante el Villarreal..

Intentaremos volver con energía. La competición no para y no se fija en las fechas, en si es Navidad, Año Nuevo o son los Reyes. Tenemos este partido pendiente en el que trataremos de sacar lo mejor más allá de los pocos días de trabajo que hemos tenido

Qué le falta al Real Madrid para competir todos los títulos..

“El fútbol es competición, es día a día y siempre está abierto. Podemos hablar de los que tenemos, de los que no tenemos y de los que están o faltarían. Cada partido es una oportunidad para demostrar que uno está preparado. Esa es la visión que nosotros tenemos. De ilusión y magia. El que compite no le tiene miedo a nada. Lo afrontamos con la máxima ilusión. La Liga, la Copa y la Champions, las tres”

¿Habrá fichajes en inverno? ¿Habrá salidas?

No tengo novedades que comentar sobre el mercado Tenemos que afrontar el año con la máxima humildad, compromiso e ilusión.

Recuperar a Isco, importante..

Todos tienen que estar metidos y comprometidos, con ilusión y alegría, como lo están Son todos importantes, Isco también. Es un gran futbolista. Nos ha dado muchas alegrías y tiene que seguir dándonoslas. Necesitamos a todos, todos son importantísimos. Repito. Tenemos que afrontar el año con compromiso y con humildad”

¿Está el equipo mejor físicamente ahora que cuando llegó?

“Es imposible separar términos en el fútbol. El desafío de todo equipo y cuerpo técnico es que funcionen todas las afectas. Veo al equipo con muchas ganas de seguir ganando. El Mundial de Clubes lo ganamos con solidez y esas mismas ganas las tenemos que trasladar al partido contra el Villarreal”

Que salgan Keylor e Isco..

“No me planteo nada. Haré la convocatoria con todos y no considero ninguna hipótesis”

Zidane siempre pedía que no hubiera bajas o altas en el mercado de invierno..

“No me corresponde hablar a mi de la estrategia de fichajes del club, no me corresponde dialogarlo y eso es cosa de la esfera privada del Real Madrid”

¿Te ves más allá del 30 de junio como entrenador del Real Madrid?

“Lo que nos vincula a todos los entrenadores con un club es el corazón. Las ganas y la ilusión es lo primero y lo demás viene después, incluido el contrato. En el fútbol un mes es un año y dos ni te cuento, casi una eternidad. El mejor ejercicio es enfocarse en el día a día”

¿El descanso de Navidad la ha venido bien a Isco y Keylor?

“A todos los veo muy contentos. Y no desde ahora, sino desde hace tiempo. Ganar un título y cerrar el año así es importante para ellos y como valor simbólico, por completar un ciclo de victorias. Están todos muy contentos. Lo que nos ocupa es encarar el año con mucha humildad”.