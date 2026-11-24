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La Federación Senegalesa de Fútbol emitió un comunicado oficial para pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) relativa a la disputa por el título de la Copa África entre Senegal y Marruecos.

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En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó un fallo que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa África 2025. Así, devuelve el título a Senegal, que se impuso a Marruecos sobre el terreno de juego por 1-0 tras la prórroga, y pone punto final a un litigio que se prolongó durante cerca de diez meses.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció este martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol , que había considerado que la selección senegalesa se había retirado de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0 el pasado 17 de marzo.

En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que conquistó sobre el césped en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un encuentro marcado por hechos excepcionales dentro y fuera del terreno de juego.

La federación señaló en su comunicado de este martes: «La Federación Senegalesa de Fútbol informa a la opinión pública nacional e internacional de que hoy ha recibido la notificación oficial del laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el marco del litigio que la enfrenta a la Confederación Africana de Fútbol y a la Real Federación Marroquí de Fútbol».

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Y prosiguió: «Con esta decisión, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha estimado el recurso presentado por la federación deportiva senegalesa y, en consecuencia, el alto tribunal arbitral ha anulado la decisión emitida por el órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol el 17 de marzo de 2026 y ha restablecido íntegramente el resultado de la final disputada en Rabat el 18 de enero de 2026, que ganó la selección de Senegal por un gol a cero (1-0) tras la prórroga».

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Además, añadió: «La Federación Senegalesa de Fútbol acoge este fallo con enorme satisfacción. Más allá de consagrar la superioridad de una parte sobre otra, esta decisión confirma ante todo el triunfo de la justicia deportiva y recuerda un principio fundamental: la verdad de un partido se determina exclusivamente sobre el terreno de juego, bajo la protección del derecho deportivo».

El comunicado continuó: «En esta ocasión solemne, la Federación Senegalesa de Fútbol desea expresar su profundo agradecimiento a la selección de los Leones de la Teranga y a su cuerpo técnico, a sus abogados y asesores, al presidente de la República y al Gobierno senegalés por su apoyo, así como a todos sus seguidores, tanto en Senegal como en la diáspora».

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La federación senegalesa señaló asimismo: «Tras esta decisión, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, el señor Abdoulaye Fall, declaró lo siguiente: El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho justicia al deporte. Quiero reafirmar los lazos de fraternidad que nos unen con la Real Federación Marroquí de Fútbol y con el pueblo marroquí. El fútbol senegalés mira ahora con firmeza hacia el futuro, con confianza e ilusión, en una África unida en torno a los valores del deporte».

La crisis de la final

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles y el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

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Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que provocó que el partido estuviera detenido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su técnico de que regresaran y completaran el encuentro.

Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó plácidamente en las manos del guardameta Édouard Mendy.

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El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye logró el gol de la victoria para Senegal, que dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su equipo coronarse en casa.

Los incidentes no terminaron con el pitido final, ya que se vivieron momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre algunos periodistas marroquíes y el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, que fue criticado por su decisión de mandar a los jugadores a los vestuarios.

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Su rueda de prensa posterior al partido fue cancelada, aunque al día siguiente pidió disculpas, mientras que la Confederación Africana de Fútbol decidió sancionarlo con cinco partidos por los incidentes ocurridos en la final.

Dos meses después del encuentro, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol adoptó una decisión por la que consideró que Senegal se había retirado y otorgó a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en aplicación del artículo 84 del reglamento del torneo.