Mensaje de Messi tras su gol 700: "Ojalá puedan llegar más"

El rosarino publica en su página web un mensaje de agradecimiento por el apoyo en el camino a los 700 goles pero lamenta que "no se dio el resultado".

Leo Messi marcó ayer su gol 700 que le acredita como uno de los mejores romperredes de todos los tiempos sin ser delantero centro. Sin embargo, la diana con la que el rosarino alcanzó el séptimo centenar de goles no le bastó al Barcelona para imponerse al Atlético de Madrid , motivo por el cual el cuadro azulgrana sabe que a menos que el dé la sorpresa el martes en Valdebebas se tiñe de blanco.

Palabra de Messi, el hombre de los 7️⃣0️⃣0️⃣ goles pic.twitter.com/G50h2naQKm — Goal (@GoalEspana) July 1, 2020

Y eso es algo que el rosarino no olvida según el mensaje que acaba de postear hoy miércoles en el día después de tan importante gol en lo individual y de tan desalentador empate en lo colectivo.

Messi: "No se dio el resultado"

Messi, pues, confiesa que "ayer no se dio el resultado que esperábamos , pero no quiero dejar de agradecer a toda la gente que me ayudó a hacer 700 goles como profesional , tanto en el club como en la selección argentina, y a mi familia, amigos y a los hinchas. Ojalá, con su ayuda, puedan llegar algunos más. ¡Un abrazo!".

El rosarino buscará seguir marcando goles a partir del próximo domingo a domicilio del con el objetivo de ampliar su leyenda y, evidentemente, tratar de presionar al ante cualquier posible tropiezo que puedan sufrir los hombres de Zinedine Zidane.