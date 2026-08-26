Mensaje de agradecimiento y gratitud: Bouaddi se despide del Lille con palabras emotivas

El marroquí Ayoub Bouaddi, recién fichado por el Manchester City, se despidió de su anterior club, el Lille, con un emotivo mensaje en el que expresó su profundo agradecimiento a la entidad francesa.

El Manchester City anunció este miércoles, a través de su página oficial, la contratación de Ayoub Bouaddi, procedente de las filas del Lille, con un contrato de cinco años que lo vinculará al conjunto inglés hasta 2031.

Numerosos informes periodísticos apuntaron a que el fichaje de Bouaddi costó a las arcas del club inglés 100 millones de euros.

Tras el anuncio oficial de su traspaso, Bouaddi dirigió un extenso mensaje de despedida a la afición del Lille a través de su cuenta oficial en «X», donde dijo: «Querida afición del Lille, nunca es fácil despedirme de vosotros. El Lille es el lugar donde crecí, donde aprendí y donde viví mis primeras emociones al más alto nivel. Desde la academia juvenil hasta mis primeras sesiones de entrenamiento con el primer equipo, desde mis primeros minutos vistiendo esta camiseta hasta las grandes noches europeas, cada paso quedará grabado en mi memoria».

Y añadió, según recogió la cadena «Foot Mercato»: «Quiero dar las gracias a todos los que contribuyeron a esta aventura: los entrenadores que me dieron mi oportunidad, los miembros de los cuerpos técnico y administrativo, el equipo médico, la dirección y, de forma más amplia, a todos los empleados del club. Cada uno de ellos, a su manera, contribuye a diario al éxito del club y tuvo un papel importante en mi trayectoria».

Y prosiguió: «Gracias también a todos mis compañeros de equipo. He aprendido mucho con vosotros. Algunos de vosotros estabais ahí cuando descubría el mundo del profesionalismo y me ayudasteis a encontrar mi sitio».

Y continuó: «Atesoraré todos esos momentos que pasamos juntos en el vestuario, en los entrenamientos y en los partidos fuera de casa, tanto en las victorias como en los momentos difíciles. Y, por último, gracias a vosotros, aficionados. Vuestro apoyo significó mucho para mí, y representar estos colores ante vosotros fue motivo de un gran orgullo».

Y concluyó: «Hoy me marcho del Lille sintiendo un profundo agradecimiento. Sea cual sea la camiseta que vista más adelante, el Lille siempre será una parte de mí, y guardaré a este club en mi corazón. Gracias por todo».

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



