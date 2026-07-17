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Abdelmawgood Samir

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Mensaje contundente de De la Fuente sobre la final España-Argentina

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. de la Fuente
España
Argentina
EE. UU.

¿Qué ha dicho?

El seleccionador español, Luis de la Fuente ha advertido al árbitro esloveno Slavko Vinčić, designado por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina del domingo, y le ha pedido que no toleren infracciones fuera del reglamento.

Así lo afirmó en una entrevista con el diario catalán «Sport». En la entrevista se le preguntó por las acusaciones de violencia sin sanción adecuada contra los jugadores argentinos a lo largo del torneo, situación similar a la que España vivió en su último partido de grupo contra Uruguay.

De la Fuente afirmó con firmeza: «Hay mucho que decir sobre el arbitraje, pero lo fundamental es que el árbitro no debe ser indulgente y no debe permitir ningún exceso respecto a los límites legales establecidos en las reglas del juego».

Tengo plena confianza en los árbitros y en su imparcialidad, pero también confío en nuestro conocimiento de las reglas y en cómo hemos preparado este partido decisivo. No nos sentimos cómodos con escenarios que se salgan del fútbol, y necesitamos un ambiente adecuado para jugar como corresponde».

De la Fuente añadió: «Nos ceñimos a nuestras ideas tácticas y principios de juego; no queremos caer en provocaciones que nos alejen del objetivo».

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

No sugiero que Argentina busque provocarnos; seguro que jugarán un fútbol bonito y organizado, pero lo esencial es concentrarnos en nosotros, imponer nuestro estilo y nuestra identidad, porque si nos alejamos de nuestro plan, lo pagaremos caro».

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