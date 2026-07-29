Eli Junior Kroupi envió un mensaje de tranquilidad a sus aficionados pocas horas después de someterse a una delicada operación quirúrgica que lo alejará de los terrenos de juego durante meses, en un momento sensible en el que el Barcelona lo tenía en su punto de mira como posible alternativa a Julián Álvarez.

El joven delantero francés (20 años), cuyo nombre se vinculó con un traspaso al Camp Nou en caso de que fracasara la operación de Álvarez, con la condición de que la operación no superara la barrera de los 100 millones de euros fijada por el Bournemouth, se encontró temporalmente fuera de los planes tras anunciarse su necesidad de una intervención en el pie izquierdo.

El Barcelona había presentado dos ofertas para hacerse con Kroupi, según el diario francés "L'Équipe", que fueron rechazadas por el club inglés, antes de que las cosas se complicaran aún más con el anuncio de que el jugador se sometería a una operación el miércoles que lo alejará de tres a cuatro meses.

Desde la cama del hospital, Kroupi publicó una foto junto a sus padres a través de sus cuentas en las redes sociales, y comentó: "Gracias a todos por vuestros mensajes, mi familia y yo estamos muy conmovidos. La operación salió bien y ahora me concentro por completo en la recuperación. Nos vemos pronto".

De este modo, quedó confirmada la ausencia del prometedor delantero hasta el próximo octubre o noviembre, con lo que se perderá gran parte de la temporada, algo que podría entorpecer cualquier posible movimiento de traspaso este verano.

Kroupi había brillado de manera notable desde su llegada al Bournemouth procedente del Lorient el verano pasado, donde disputó 35 partidos en los que marcó 13 goles, y fue uno de los principales contribuyentes a que el equipo ocupara el sexto puesto en la Premier League y se clasificara para la Europa League bajo la dirección de Andoni Iraola, antes de que le sucediera Marco Rose tras el traspaso del técnico español al Liverpool.