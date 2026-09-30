Pep Guardiola publicó un mensaje de apoyo a los jugadores del Manchester City, su cuerpo técnico y su afición, después de que el club fuera declarado culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras de la Premier League por parte de una comisión independiente.

La comisión independiente concluyó que, entre los años 2009-10 y 2017-18, el Manchester City firmó contratos "ficticios" con varios de sus socios comerciales como parte de un "plan de financiación encubierta" para inflar de forma artificial los ingresos del club en 830 millones de libras esterlinas.

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El club continúa negando las irregularidades, y el director ejecutivo Ferran Soriano calificó el procedimiento como una "teoría de la conspiración de la Premier League" en un mensaje grabado dirigido a los jugadores y al cuerpo técnico.

El club confirmó que recurrirá la decisión, y que tiene de plazo hasta el viernes 2 de octubre para hacerlo.

La cadena Sky Sports informó la tarde de este miércoles que Pep Guardiola, exdirector técnico del Manchester City entre los años 2016 y 2026, publicó un mensaje de apoyo al club en las redes sociales, en el que dijo: "Quiero que cada aficionado del Manchester City en todo el mundo sepa que estoy aquí; más que nunca".

Y añadió el técnico español, que dejó el equipo al final de la temporada pasada: "Siempre he apoyado, y siempre apoyaré, a mi club, a su propietario, a su presidente, a Ferran (Soriano), a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo Maresca y a vosotros: nuestra extraordinaria afición".

Y concluyó: "Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".