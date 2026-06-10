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Loai Mohamed

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«Menos que en cualquier otro deporte estadounidense»... Infantino responde a las críticas sobre los precios de las entradas para el Mundial

Mexico vs Sudáfrica
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El presidente de la FIFA afirma: la demanda de entradas se ha multiplicado por diez.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la demanda de entradas para el Mundial 2026 superó las expectativas y se defendió de las críticas por su alto precio.

En una rueda de prensa previa a la inauguración del torneo, afirmó que el equipo de la FIFA hace un trabajo «excelente» y añadió: «Si a veces se comete un error, es culpa mía. Nos enfrentamos a retos que no queremos afrontar, pero cuando surgen, los abordamos; a veces los resolvemos y otras intentamos sacar el mejor resultado posible».

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Además, reveló que ya se han vendido más de 6 millones de entradas y afirmó: «La demanda es sin precedentes; es diez veces mayor de lo habitual».

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Además, aclaró que aún hay boletos disponibles de forma continua, pues se reservan asientos para las selecciones que avancen a las rondas eliminatorias.

Sobre los precios, recordó que la entrada más barata cuesta 60 dólares —«la más baja de todos los deportes estadounidenses»— y que el precio medio se mantiene por debajo de los 500 dólares.

Destacó que los ingresos se reinvierten en el desarrollo del fútbol mundial y afirmó: «¿Quién invierte en Sudán del Sur? Nadie... Nosotros lo hacemos».

Por último, destacó el trabajo en equipo de la FIFA y subrayó que el objetivo del torneo es equilibrar ingresos y accesibilidad para aficionados de todo el mundo.

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