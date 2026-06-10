«Menos que en cualquier otro deporte estadounidense»... Infantino responde a las críticas sobre los precios de las entradas para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la demanda de entradas para el Mundial 2026 superó las expectativas y se defendió de las críticas por su alto precio.

En una rueda de prensa previa a la inauguración del torneo, afirmó que el equipo de la FIFA hace un trabajo «excelente» y añadió: «Si a veces se comete un error, es culpa mía. Nos enfrentamos a retos que no queremos afrontar, pero cuando surgen, los abordamos; a veces los resolvemos y otras intentamos sacar el mejor resultado posible».

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«No vamos a gobernar el mundo», afirmó sobre la crisis de Somali Artan.

Además, reveló que ya se han vendido más de 6 millones de entradas y afirmó: «La demanda es sin precedentes; es diez veces mayor de lo habitual».

Además, aclaró que aún hay boletos disponibles de forma continua, pues se reservan asientos para las selecciones que avancen a las rondas eliminatorias.

Sobre los precios, recordó que la entrada más barata cuesta 60 dólares —«la más baja de todos los deportes estadounidenses»— y que el precio medio se mantiene por debajo de los 500 dólares.

Destacó que los ingresos se reinvierten en el desarrollo del fútbol mundial y afirmó: «¿Quién invierte en Sudán del Sur? Nadie... Nosotros lo hacemos».

Por último, destacó el trabajo en equipo de la FIFA y subrayó que el objetivo del torneo es equilibrar ingresos y accesibilidad para aficionados de todo el mundo.