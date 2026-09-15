La Federación Española de Fútbol tiene la intención de renovar el contrato del entrenador Luis de la Fuente, con un aumento salarial que lo situará entre los cinco seleccionadores nacionales mejor pagados del mundo.

De la Fuente ha logrado llevar a la selección española a conquistar los títulos de la Liga de las Naciones de la UEFA, la Eurocopa y la Copa del Mundo desde que asumió el cargo en 2022.

La emisora "Cadena SER" informó de que la renovación, que se extiende hasta el año 2030, incluirá un notable aumento salarial, hasta el punto de que, según fuentes oficiales que hablaron con la emisora, lo situará entre los cinco mejores entrenadores de selecciones nacionales a nivel mundial, y el contrato será proporcional al presupuesto de la Federación en comparación con los presupuestos de otras federaciones.

Aún quedan por perfilar algunos pequeños detalles económicos, y el acuerdo se anunciará en los próximos días.

Añadió que el salario de Luis de la Fuente oscilará entre los 4 y los 5 millones de euros brutos por temporada, ya que las negociaciones comenzaron en agosto, e incluye la prórroga del contrato y este importante aumento salarial tras su triunfo en la Copa del Mundo. Además, el entrenador de La Roja pidió negociar aumentos en los salarios del cuerpo técnico.

Carlo Ancelotti (Brasil) encabeza la lista de los entrenadores de selecciones nacionales mejor pagados del mundo. Completan la lista Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Thomas Tuchel (Inglaterra), Roberto Martínez (Portugal), Fabio Cannavaro (Uzbekistán) y Zinedine Zidane (Francia).

Los informes apuntan a que el salario de De la Fuente no alcanzará el nivel del de Ancelotti o Tuchel, pero seguirá estando entre los cinco mejores salarios.

Luis de la Fuente se ha ganado su lugar entre los mejor pagados, y la Federación Española de Fútbol traducirá la consecución de la segunda estrella en la historia de España en una notable mejora de su contrato.

Como entrenador que ha logrado superar todos los desafíos a los que se ha enfrentado, ha demostrado su valía como el técnico idóneo para dirigir a esta generación de futbolistas españoles, por lo que dirigirá a la selección española en el Mundial 2030, un torneo muy especial para España, tanto para defender su título como en su condición de país anfitrión.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.