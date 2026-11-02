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Anthony Gordon ha comenzado con buen pie en el Barcelona tras su sonado fichaje procedente de la Premier League, pero el extremo ha hecho una sorprendente afirmación sobre la presión de las expectativas en España. Pese a la exigencia constante de ganar títulos en el Spotify Camp Nou, el internacional inglés asegura que se sentía mucho más presionado cuando jugaba en la mitad baja de la tabla.

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La vida bajo los focos en el Camp Nou

El atacante de 25 años ha causado sensación desde su llegada a Cataluña, con tres goles y cinco asistencias en sus primeros 13 partidos con el Barcelona. Su impacto ha sido tal que la afición local ya lo considera uno de los suyos e incluso ha exhibido una pancarta en la que llama «catalán» al exjugador del Newcastle. Al reflexionar sobre su adaptación a la vida en LaLiga, Gordon sostiene que su rendimiento actual es solo el principio y que espera mejorar a medida que se integre más en el esquema táctico de Hansi Flick.

«He empezado bien, pero, como he dicho muchas veces, puedo dar mucho más. Necesitaré algo de tiempo para crecer de verdad y sentirme asentado. Cuando eso ocurra, veréis mi mejor versión, que aún no habéis visto. Todo el mundo me ha hecho sentir muy bienvenido. Todos han sido muy amables. Aquí tenemos un gran ambiente, muy cercano y animado, porque todos somos muy jóvenes. Así que es estupendo formar parte de esto», declaró durante una rueda de prensa previa al duelo del Barcelona contra el Aston Villa en la Champions League.

La diferencia en el peso de las expectativas

El camino de Gordon hacia la élite del fútbol europeo ha sido poco convencional: primero vivió una dura lucha por la permanencia en Goodison Park y después logró la clasificación para Europa en St James' Park. Aunque muchos supondrían que jugar en uno de los clubes más grandes del mundo conlleva una presión incomparable, el extremo sostiene que el miedo al descenso resulta mucho más agotador. Cree que el entorno del Barcelona le da, en realidad, la libertad para perseguir sus máximas aspiraciones sin el temor asfixiante al fracaso que acompaña a una lucha por la permanencia.

«He disfrutado mucho en los tres [clubes], porque cada uno te aporta cosas distintas que te ayudan como persona y a crecer», explicó el extremo. «Creo que luchar por todos los títulos en todas las competiciones es, sin duda, lo más gratificante. Creo que la gente piensa que hay más presión, pero en realidad hay menos que cuando luchas por no descender o por subir en la clasificación para entrar en la Champions League. Quiero ganar todos los títulos. Quiero ser el mejor. Este club me permite hacerlo».

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La adaptación al estilo blaugrana

Integrarse en un centro del campo y un ataque que cuentan con jugadores como Rodri, Pedri y Lamine Yamal exige una gran inteligencia táctica. Gordon reconoció que aún está aprendiendo los movimientos y las preferencias de sus nuevos compañeros, y señaló que adapta sus desmarques en función de quién tenga el balón.

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Antes de volver a enfrentarse a un rival de la Premier League en la Champions League, el extremo también ha identificado aspectos en los que debe mejorar para convertirse en una verdadera amenaza de primer nivel. «Creo que puedo hacerlo más, quizá ser un poco más egoísta a veces. Creo que a veces quizá paso demasiado el balón. Sin duda debería marcar más goles, pero, como he dicho, la realidad es que los goles ganan partidos y estoy aquí para ganar títulos», afirmó Gordon. Ahora centra su atención en un duelo crucial contra el Aston Villa, un equipo al que conoce bien de su etapa en Inglaterra.