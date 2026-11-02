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Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Menos presión en el Barcelona!»: Anthony Gordon da su sincera opinión sobre la vida en el Camp Nou tras la lucha del Everton por la permanencia

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Anthony Gordon ha comenzado con buen pie en el Barcelona tras su sonado fichaje procedente de la Premier League, pero el extremo ha hecho una sorprendente afirmación sobre la presión de las expectativas en España. Pese a la exigencia constante de ganar títulos en el Spotify Camp Nou, el internacional inglés asegura que se sentía mucho más presionado cuando jugaba en la mitad baja de la tabla.

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La vida bajo los focos en el Camp Nou

El atacante de 25 años ha causado sensación desde su llegada a Cataluña, con tres goles y cinco asistencias en sus primeros 13 partidos con el Barcelona. Su impacto ha sido tal que la afición local ya lo considera uno de los suyos e incluso ha exhibido una pancarta en la que llama «catalán» al exjugador del Newcastle. Al reflexionar sobre su adaptación a la vida en LaLiga, Gordon sostiene que su rendimiento actual es solo el principio y que espera mejorar a medida que se integre más en el esquema táctico de Hansi Flick.

«He empezado bien, pero, como he dicho muchas veces, puedo dar mucho más. Necesitaré algo de tiempo para crecer de verdad y sentirme asentado. Cuando eso ocurra, veréis mi mejor versión, que aún no habéis visto. Todo el mundo me ha hecho sentir muy bienvenido. Todos han sido muy amables. Aquí tenemos un gran ambiente, muy cercano y animado, porque todos somos muy jóvenes. Así que es estupendo formar parte de esto», declaró durante una rueda de prensa previa al duelo del Barcelona contra el Aston Villa en la Champions League.

La diferencia en el peso de las expectativas

El camino de Gordon hacia la élite del fútbol europeo ha sido poco convencional: primero vivió una dura lucha por la permanencia en Goodison Park y después logró la clasificación para Europa en St James' Park. Aunque muchos supondrían que jugar en uno de los clubes más grandes del mundo conlleva una presión incomparable, el extremo sostiene que el miedo al descenso resulta mucho más agotador. Cree que el entorno del Barcelona le da, en realidad, la libertad para perseguir sus máximas aspiraciones sin el temor asfixiante al fracaso que acompaña a una lucha por la permanencia.

«He disfrutado mucho en los tres [clubes], porque cada uno te aporta cosas distintas que te ayudan como persona y a crecer», explicó el extremo. «Creo que luchar por todos los títulos en todas las competiciones es, sin duda, lo más gratificante. Creo que la gente piensa que hay más presión, pero en realidad hay menos que cuando luchas por no descender o por subir en la clasificación para entrar en la Champions League. Quiero ganar todos los títulos. Quiero ser el mejor. Este club me permite hacerlo».

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La adaptación al estilo blaugrana

Integrarse en un centro del campo y un ataque que cuentan con jugadores como Rodri, Pedri y Lamine Yamal exige una gran inteligencia táctica. Gordon reconoció que aún está aprendiendo los movimientos y las preferencias de sus nuevos compañeros, y señaló que adapta sus desmarques en función de quién tenga el balón.

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Antes de volver a enfrentarse a un rival de la Premier League en la Champions League, el extremo también ha identificado aspectos en los que debe mejorar para convertirse en una verdadera amenaza de primer nivel. «Creo que puedo hacerlo más, quizá ser un poco más egoísta a veces. Creo que a veces quizá paso demasiado el balón. Sin duda debería marcar más goles, pero, como he dicho, la realidad es que los goles ganan partidos y estoy aquí para ganar títulos», afirmó Gordon. Ahora centra su atención en un duelo crucial contra el Aston Villa, un equipo al que conoce bien de su etapa en Inglaterra.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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