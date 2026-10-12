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Abdelmawgood Samir
Traducido por

¡Menos de 24 horas después: la novia de Vinicius aparece con otro hombre tras la ruptura!

Primera División
Real Madrid
Vinicius Junior
España
Brasil

Los golpes se suceden para el brasileño

En un giro llamativo tras anunciar su separación de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, la brasileña Virginia Fonseca apareció junto a su exmarido, el cantante Zé Felipe, en una playa de la ciudad estadounidense de Miami, apenas un día después de que se revelara el fin de su relación con el futbolista.

Los usuarios de las redes sociales compartieron un vídeo, publicado por una de las amigas de Virginia, en el que se la ve junto a Zé Felipe dando un paseo por la playa, una aparición que despertó un amplio interés por el momento en que se produjo, pocas horas después de que anunciara su ruptura con el astro brasileño.

El encuentro tuvo lugar durante la estancia de Virginia en Estados Unidos acompañada de sus tres hijos, María Alice, Flor y José Leonardo, en una visita cuyo objetivo era reunirse con su padre, Zé Felipe, quien a su vez se encuentra en Miami trabajando en varios proyectos musicales nuevos.

La aparición de la pareja juntos volvió a poner el foco sobre la vida personal de Virginia, sobre todo porque su relación sentimental con Vinicius comenzó en los últimos meses, antes de terminar de nuevo, lo que convirtió su reencuentro con su exmarido en el centro de atención de los seguidores.

En cuanto a su separación del jugador del Real Madrid, la portavoz de Virginia confirmó que la relación terminó de mutuo acuerdo, y negó que existieran desacuerdos o discusiones entre ambas partes, señalando que acordaron no continuar juntos.

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No es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis en su relación: Virginia ya se había separado de Vinicius el pasado mayo, antes de reanudar su relación en julio y aparecer juntos en actos públicos, entre ellos el Gran Premio de España de Fórmula 1, para que la relación volviera a la actualidad con el último anuncio de ruptura.

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