Jérémy Ménez, el único futbolista al que Miguel Herrera no ha perdonado en su carrera

La falta de actitud y las lesiones no han permitido a Jérémy Ménez hacerse con un sitio en América.

Odiado por muchos y amado por otros, Miguel Herrera es un entrenador transparente que no se guarda nada al momento de hablar con los medios de comunicación. A lo largo de su carrera es una constante que se atreva a señalar públicamente detalles que no le gustan de sus pupilos, estando entre sus víctimas Henry Martín, Diego Lainez, Oribe Peralta o Carlos Vargas.

El nuevo exhibido por el Piojo es el francés Jérémy Ménez, al que criticó abiertamente por su falta de actitud para entrenar, mencionando que sus compañeros no lo quieren y hasta que no cambie sus formas, no formará parte de la plantilla, pese a las siete bajas que tienen hoy las Águilas por lesión.

Jérémy no ha estado alejado de lo que se hablaba de él, pues tiene las condiciones futbolísticas para dominar la , pero las constantes lesiones (incluídas dos de rodilla) y las indisciplinas no le han permitido tener un rol protagónico con los Azulcremas, quedando en su rendimiento a años luz del sueldo que cobra mes a mes.

El atacante exMilan solo ha disputado 20 minutos con el América en el Apertura 2019, ingresando en el partido de la jornada 1 contra . Ménez tuvo minutos y como exfutbolista con las medias caídas y a una velocidad inferior a lo que se exigiría en el profesionalismo, puso dos increíbles pases que manifestaron que debe jugar más, pues es un tipo distinto que puede cambiar el trámite de cualquier cotejo.

A partir de esa magnífica actuación, no ha vuelto a ver actividad, y en esos momentos ni siquiera logra formar parte de los convocados, viendo desde la tribuna cinco partidos seguidos. "Prefiero a un joven, que sé que no tiene ni el cinco por ciento de la calidad que tiene Jérémy, pero tiene el doscientos mil por ciento de actitud", dijo Herrera, sentenciando categóricamente al romperredes europeo.

Según ha dicho Miguel, su relación fuera de la cancha con Ménez es magnífica, conviviendo constantemente y teniendo una buen rollo, hecho que se contradice al momento de formar las convocatorias, donde ni por error aparece uno de sus únicos atacantes sanos, pues Andres Ibarguen, Henry Martín, Giovani Dos Santos Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti están fuera de circulación.

¿Logrará Ménez ganarse la confianza de Miguel Herrera y recibir su segundo aire en la Liga MX? O puede ser que los últimos días del mercado de transferencias le den la salida de una pesadilla en el Nido.