Mendy pone fecha a su vuelta: "Volveré la próxima semana"

Ferland Mendy habló en Canal Football Club y puso fecha para su vuelta a los entrenamientos con el Real Madrid

Ferland Mendy, uno de los refuerzos más caros del esta temporada, sigue con su proceso de recuperación. Con una lesión en el aductor de la pierna izquierda desde el 24 de septiembre, es uno de los jugadores más castigados por las lesiones en la disciplina dentro del cuadro de la capital de en el inicio de la nueva campaña.

El lateral francés habló para 'Canal Football Club' y se atrevió a poner fecha para su vuelta a los entrenamientos con el primer equipo. "Si todo va bien, volveré con el grupo la próxima semana". Su regreso empieza a antojarse urgente debido a la gran cantidad de bajas con la que cuenta el cuadro blanco, la última, la de Nacho Fernández, que estará casi tres meses de baja tras lesionarse en Champions ante el Brujas.

Además, Mendy, tras comentar su regreso a la disciplina de Zidane, confía en regresar en plenas condiciones a la selección francesa, donde es titular indiscutible y no piensa que este comienzo tan irregular pueda a llegar a afectar a su posición dentro del vigente campeón del mundo. "No diría que es un peligro estar en un club como el Madrid. Creo que necesita grandes jugadores que estén en grandes equipos", afirmó Mendy.

Otro de los temas de los que también habló el ex del Olympique de fue sobre la rivalidad con la que cuenta en su posición, ya que en el lateral izquierdo se encuentra uno de los capitanes blancos, el brasileño Marcelo. "Encuentro competencia en todas partes, en el Real, en la selección, en cualquier club la hay. Espero aprovechar al máximo los partidos con mi equipo y dar lo mejor de mí mismo para ser llamado por Francia", expresó.

Uno de los asuntos más candentes a los que Mendy respondió fue el encuentro ante el , en el que el Real Madrid cayó de forma estrepitosa y en el que Mendy fue titular, ante la baja de Marcelo. No se mostró sorprendido por el nivel del cuadro de la capital de Francia.

"No me sorprendió el nivel mostrado por el PSG, he jugado mucho contra ellos. Presionaron muy bien y muy juntos. Además, nosotros no estuvimos bien, por lo que fue más fácil para ellos vencernos", concluyó.