Mendy arremete tras la eliminación del Mundial: «Senegal se merece una federación mejor»

Edward Mendy, portero de Senegal, criticó a la Federación Senegalesa de Fútbol y pidió una revisión tras la eliminación del Mundial 2026.

El portero del Al-Ahli saudí afirmó que la selección desperdició una oportunidad de avanzar.

Mendy, quien se perdió los dos últimos partidos por lesión, publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Allí afirmó que lo ocurrido en el torneo supone un «fracaso» que exige una reflexión seria de todas las partes implicadas, no solo revisiones superficiales.

«Esta eliminación supone un fracaso».

El portero del Al-Ahli saudí admitió que el equipo no alcanzó su potencial.

«Esta eliminación supone un fracaso. Teníamos el potencial para llegar lejos, pero no lo conseguimos», afirmó.

Reconoce que hizo todo lo posible para recuperarse a tiempo tras la lesión, pero no fue suficiente.

Un llamamiento a una revisión en profundidad

Mendy subrayó que un torneo como el Mundial exige un análisis serio de todo lo ocurrido en la selección y pidió afrontar los errores con valentía.

«Ahora debemos tener la valentía de afrontar la realidad tal y como es», afirmó. «Participar en un torneo de esta envergadura exige una revisión exhaustiva y profunda, no una revisión superficial, sino un trabajo sincero y riguroso para evaluar todo lo que hemos hecho: lo que nos ha ayudado a avanzar y, sobre todo, lo que nos ha impedido alcanzar nuestro objetivo».

Insistió en que reconocer los errores es la única vía para mejorar y añadió: «Las verdades que cuesta aceptar son, a menudo, las que más nos impulsan hacia la mejora».

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Mensaje directo a la Federación Senegalesa

Mendy exigió más profesionalismo en el fútbol senegalés y afirmó que llegar a la cima exige decisiones audaces.

«Si queremos llegar a los niveles más altos, debemos tener la audacia de plantear las preguntas adecuadas, tomar las decisiones correctas y elevar el listón de nuestros estándares y ambiciones», afirmó.

Cerró con una crítica indirecta a la Federación Senegalesa de Fútbol, insistiendo en que la afición merece un sistema que aprenda de los errores.

«Senegal merece una selección y una federación que conviertan los fracasos en lecciones y las lecciones en victorias. Nos toca estar a la altura», añadió.

Senegal cayó 3-2 ante Bélgica en la prórroga de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con Mendy lesionado. Tras esa eliminación, varias estrellas de los «Leones de la Teranga» han seguido lanzando mensajes críticos.