"Mendilibar es el mejor candidato para entrenar al Sevilla en la próxima temporada"

El vicepresidente, Del Nido Carrasco, aboga por la contiunidad del vasco y de Monchi: "es la persona ideal para estar como director deportivo".

El vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha analizado la actualidad del club en una entrevista en "La Jugada de Canal Sur Radio" y ha manifestado que el club contempla que José Luis Mendilibar siga como entrenador la próxima temporada y que Monchi seguirá al frente como director deportivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Mendilibar: "No estamos contentos, estamos lo siguiente. Tiene a la afición del Sevilla subiéndose por las paredes. Es el mejor candidato para ser el entrenador del Sevilla FC en la próxima temporada. Estamos contentísimos con José Luis Mendilibar".

Confianza en Monchi: "Monchi tiene contrato en vigor, si se fuera a la luna, iría a por él. Personalmente no me gusta personificar en la persona el éxito o el fracaso. La persona ideal para estar como director general deportivo es Monchi. Con el año que hemos tenido, lo ideal es que, cuando acabe la temporada, todos nos sentemos y hablemos de futuro. Eso no quiere decir que tengamos dudas, confiamos en él al doscientos por cien. No somos infalibles y todos tenemos derecho a equivocarnos. Llevamos desde el mercado de invierno planificando los diferentes escenarios en los que se puede encontrar el club. Los consejeros delegados y con Monchi a la cabeza, planificamos ya la próxima temporada, pero en día nuestra ilusión es, con esta plantilla, disfrutar de las semifinales".

Autocrítica: "Hemos pasado momentos muy malos, hemos reconocido en multitud de ocasiones que los momentos malos han sido fruto de las malas decisiones de los gestores que gestionamos el Sevilla FC, pero es cierto que los mismos gestores que llevábamos dando muchos años de gloria al Sevilla FC, hemos sabido en el mercado de invierno tomar decisiones ambiciosas para traer cuatro jugadores que están rindiendo a un gran nivel. La última decisión, traer a José Luis Mendilibar"

Las semifinales de la Europa League: "La afición está engorilada, ilusionada con la posibilidad de disputar la séptima final de UEFA Europa League. Toca disfrutar porque ha vuelto la ilusión. La plantilla está metidísima, con muchas ganas de que llegue la eliminatoria. Los jugadores son personas y han sufrido mucho las consecuencias de esta temporada. Tienen muchas ganas de que ruede el balón y que seamos capaces de disfrutar de un partido tan bonito y de una competición tan bonita".

Polémica con su padre: "En noviembre de 2019, José Castro Carmona, Sevillistas de Nervión, José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco suscribieron un pacto de gobernabilidad que puso fin a una época de coqueteo con el grupo americano. Se puso fin a una época de guerra acogida con alegría por el sevillismo. Se decidió que las personas que gobernasen el club fueran José Castro Carmona y José María del Nido Carrasco. Estamos cumpliendo estrictamente con la legalidad. El pacto es lo mejor para el Sevilla FC porque todos queremos que el club, con sus aciertos y errores, sea gestionado por sevillistas".

¿Será presidente?: "A cualquier sevillista le hace muchísima ilusión ser presidente del Sevilla, pero hoy toca hablar de las semifinales de la UEFA, de la situación que vive el Sevilla FC. Es cierto que en noviembre de 2023 hay un cambio en la presidencia".

Balance positivo: "En los últimos nueve años de mandato, hemos ido nueve años a Europa, con seis de ellos en Champions. Hemos jugado doce finales y hemos ganado cuatro títulos europeos. Lo hemos hecho durante esos años muy bien. Este año hemos sido capaces de subsanar los errores de la temporada actual. Las personas que gestionamos el club estamos capacitados. La institución funciona como siempre, con un crecimiento vertiginoso".

Vuelta a vender para crecer: "En los últimos tres años hemos tenido años exitosos, clasificando al equipo a Champions y ganando el titulo de la UEFA. El año pasado pensábamos que podíamos disputarle el titulo de liga al Real Madrid, dejando el dinero en el campo. Hemos tomado decisiones que hacen que nos hayamos separado un poco del modelo. Uno de los objetivos que hemos marcado, en función de los ingresos por el rendimiento deportivo, es el de firmar a jugadores jóvenes, desconocidos, con proyección y que tengan mucha ambición. Todo, con el único objetivo de hacer un Sevilla FC campeón".

Caso Negreira: "Fuimos los primeros en sacar el comunicado. El caso Negreira no se puede producir. Un club como el FC Barcelona no puede pagar millones de euros al vicepresidente del CTA porque pone en juicio la credibilidad del sistema para los gestores y para los aficionados. Se tiene que seguir con la investigación, tomando las medidas oportunas para que se tomen todas las consecuencias".

Renovación de Gudelj: "Existen conversaciones para renovarlo. Nema es un número uno y al Sevilla FC le gustan los número uno. Está demostrando un nivel que es digno de representar al equipo. No está renovado a día de hoy, es otra decisión de futuro".

Nuevo Sánchez-Pizjuán: "Lo que hemos hecho es encargar a una empresa de primer nivel como Legends un informe de cómo debe ser el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de los próximos cincuenta años. Dicho informe ha sido estudiado por la liga y por dos constructoras de primer nivel. Hemos encargado ya el anteproyecto y quedará luego el proyecto básico y proyecto de ejecución. Hemos iniciado conversaciones informales con el Ayuntamiento yentidades financieras de cara a que financien la obra del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Nos hemos marcado como objetivo realista el 1 de julio".