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Korea Republic v Portugal: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Méndez: muchos predijeron el fracaso de Bernardo, y el Benfica fichó a Félix por cortesía

J. Felix
B. Silva
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Historias inesperadas

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Jorge Mendes, el famoso agente de futbolistas, reveló las dificultades que afrontó a lo largo de su carrera para convencer a los clubes de que ficharan a varios talentos que más tarde se convirtieron en algunas de las figuras más destacadas del fútbol mundial, encabezados por Bernardo Silva y João Félix, asegurando que muchos no creyeron en las cualidades de algunos jugadores en sus inicios.

Mendes recordó, durante su participación en el foro "Leading the Game", dentro del programa de Máster Ejecutivo en Administración de Empresas del Fútbol, organizado por la Facultad de Administración de Empresas Católica de Oporto en colaboración con la Liga de Portugal, los entresijos de sus intentos de apoyar la carrera de varios jugadores, citando las experiencias de Bernardo Silva y João Félix.

Mendes dijo: "Está el ejemplo de Bernardo Silva. Me dijeron varias veces: Jorge, olvídalo, no tienes ninguna posibilidad, Bernardo Silva nunca llegará a ser un jugador importante, y como mucho podrá jugar en Primera o Segunda División, y quizás con un equipo como el Paços de Ferreira".

Y añadió: "Todo es muy relativo, y la cosa se complica aún más cuando se trata de jugadores que están en los equipos juveniles, porque hay clubes que dan prioridad a los jugadores más fuertes físicamente. Todo el mundo rechazaba la idea, y cuando se marchó al Mónaco el club no quiso conservarlo después de su primer año, y tuve que convencer al presidente".

Continuó: "Era un jugador que dependía de la posesión del balón, y no del tipo que corre por todas partes, y por eso también se marchó al Manchester City, que era el equipo adecuado para él. Y después quedó claro que estábamos ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol portugués".

Mendes abordó otro ejemplo relacionado con João Félix, actual jugador del Al Nassr, que poseía un talento llamativo, pero que fichó por el Benfica en unas circunstancias que el agente describió como una cortesía.

Dijo: "João Félix, por ejemplo, cuando estaba en el Oporto, era un jugador... La mayoría de los jugadores cuyos traspasos he gestionado durante los últimos años, y cuando digo la mayoría lo digo literalmente, y quizás su porcentaje supere el 80 %, no eran los jugadores más destacados de sus clubes. Y João Félix es un ejemplo de ello".

Explicó: "Estaba en el Oporto, y al mismo tiempo el Benfica mostró interés por su hermano y lo fichó. Y su padre, como es natural, estaba preocupado, porque João estaba en el Oporto mientras su hermano se marchaba al Benfica, y por eso el club fichó a João Félix casi por cortesía".

El agente portugués elogió la forma en que el Barcelona gestiona su cantera, diciendo: "El club ficha cada año a uno, dos o tres jugadores del filial. Y cuando hablamos del Barcelona, hablamos de uno de los mejores clubes del mundo. Y podemos ver a los jugadores que actualmente juegan con el primer equipo, y muchos de ellos se formaron en la academia del club".

Mendes advirtió de que el fútbol pierde muchos talentos por no tener la oportunidad adecuada, añadiendo: "Hay muchos talentos que se pierden, porque el talento existe de verdad, y podemos encontrar jugadores con muchísimo talento en Tercera División, y también podemos encontrar jugadores con muchísimo talento en Segunda División. El problema es que muchas veces no encuentran a nadie que les dé la oportunidad".

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