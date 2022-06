Mendes, al rescate del negocio

Enésimo terremoto informativo en Valencia con la llegada de Gattuso y el adiós de Bordalás

Jorge Mendes al rescate. El agente de futbolistas y socio, en mi opinión, de Peter Lim en el Valencia CF, ha aparecido para rescatar el negocio que se les estaba yendo a pique en la entidad de Mestalla. El portugués ha estado casi dos años un poco alejado de lo que se cocinaba en valencia, pero lo ha hecho por un tema de salud y porque él es listo y cuando las cosas no van bien, sabe alejarse, pero teniendo siempre un ojo puesto.

De hecho, el pasado verano ya intentó que Lim quitara de la ecuación a Murthy, del que él tenía una mala opinión. Sin embargo, Lim por lo que fuera cambio su decisión de sacar a Murthy el pasado verano y Mendes siguió recuperándose de su problema de salud. Eso sí, desde la distancia colocó a Helder Costa, sin quererlo Bordalás, y renovó a Thierry tras cuatro jornadas buenas porque luego llegó la lesión. Pueden parecer cosas menores, pero ambas se hicieron cuando y como él dijo.

Durante la temporada Mendes ha ido siguiendo los acontecimientos y mediado el mes de marzo se puso en marcha. Ha repetido el mismo plan de actuación que el pasado año. Ha llamado a la misma persona a Ramón Planes. El año pasado ya lo llamó y le aconsejó a Lim que lo fichara a él o a Luis Campos. De hecho, Lim mantuvo una conversación con Campos pero no le concretó nada y aquello quedó en el olvido. Como lo de Planes, al que mantuvieron en el Barça pero con un rol secundario que no le agradó.

Planes ha ido recibiendo inputs del entorno Mendes, hasta que en el mes de abril le comunicaron que era el elegido de Jorge. El catalán, no veía el proyecto si en él estaba Anil Murthy y Mendes ya sabía que Murthy iba fuera y también Bordalás. De hecho, mientras cocinaba lo de Gattuso, preparaba el tema del director deportivo. Ahora, ya con el entrenador firmado, Planes tiene la oferta y está poniendo sus condiciones. Mendes es el que avala todo y el que ha convencido a Lim de que o cambiaban o se quedaban sin aliados.

El comunicado de despedida de Murhty hay quien dice que lo escribió Lay Hoon, y no tengo duda de que tiene su estilo. Pero, tampoco tengo dudas de que Mendes es el que hay cogido el mando para intentar recuperar aliados. En la prensa siempre los ha tenido por maneja los medios como nadie. Entre los aficionados, lo intentarán agitando el mercado con el poquísimo dinero que se pueda mover de las ventas que intentan hacer, Guedes y Soler, más Diaka, Maxi, Cillessen o Mamardas. Y con las instituciones, intentarán volver a colar el gol del estadio, para eso han sacado a Murthy de la ecuación. Pero Murhty no presentó un estadio de medio pelo y sin avales, eso fue Lim y ahí los políticos no tienen margen.

En Valencia, casi todos sabemos que los cambios servirán para ganar tiempo, pero que en realidad cambiarán nada o casi nada, ya que después de 8 años Lim ya no engaña a nadie y Mendes tampoco. Ahora es cuestión de saber hasta donde se estirará este chicle y cuales serán las nuevas siglas del eslogan a vender. El resto del mundo del fútbol ya compra los cambios e incluso se ven con optimismo porque parece que Lim se entregará a gente de fútbol. Lo que no saben es que los volverá a echar cuando y como quiera. Sin mediar explicación. Estamos de nuevo en la casilla de salida. Eso sí, con un club en ruinas y con un estadio sin poder hacerse. Por mucho que Lim, con la ayuda y el dibujo de Mendes, hayan pintado un nuevo escenario en apenas 5 días.

Héctor Gómez