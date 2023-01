Memphis: oportunidad de mercado, pero no prioridad para el Atlético de Madrid

El Atlético preguntó por la situación de Depay en la última comida entre directivas

Mientras Joao Félix ultima los detalles de su cesión al Chelsea, que será oficial en próximas horas, el Atlético de Madrid ya peina el mercado en busca de un sustituto. Busca un fichaje 'low cost' o incluso una cesión para su delantera. Y ahí, en esa búsqueda de posibilidades y oportunidades de mercado, es donde aparece el nombre de Memphis Depay, jugador del FC Barcelona. Según avanzó la Cadena SER, el neerlandés es uno de los nombres que maneja el Atleti como posibles fichajes hasta el próximo 30 de junio. Fuentes cercanas a ambos clubes reconocen a GOAL que el club colchonero ha mostrado su interés por Memphis Depay, aunque sendos clubes especifican que no hay ninguna oferta en firme por el juagdor y que tampoco hay, por ahora, ninguna negociación en curso por el tulipán. Eso sí, durante la pasada comida de directivas el día que jugaron Atlético y Barça, esa posibilidad se puso encima de la mesa, porque los colchoneros preguntaron por la situación del futbolista. Eso sí, se considera a Memphis una oportunidad de mercado, pero no una prioridad. Es decir, que Depay es un "plan B" para los colchoneros.

Memphis acaba contrato el 30 de junio

Memphis Depay acaba contrato con el FC Barcelona a partir del 30 de junio y desde el pasado 1 de enero, es agente libre para poder negociar su futuro con el club que desee. El neerlandés cuenta con ofertas y tiene como objetivo quedar libre de contrato para así poder fichar, a coste cero de traspaso, por el club que quiera, porque así además cobraría prima de fichaje en cuanto encontrase un nuevo club. Hasta la fecha, Memphis Depay se ha mostrado reacio a aceptar salir en enero del Barça. Habrá que ver si el Atleti es una posibilidad que le guste a Memphis o si se mantiene en su postura de agotar su contrato con el Barça hasta junio.

Depay no es prioridad, pero sí está sobre la mesa

El Atlético de Madrid estaría interesado en intentar plantear una posible cesión de Memphis, pero al Barça eso no se le solucionaría nada. El club azulgrana desearía, en todo caso, cerrar un traspaso para obtener así un dinero por Depay, al margen de ahorrarse su salario durante estos seis meses. Con ese dinero, el Barça podría contar con una cantidad importante para poder acometer nuevas inscripciones y renovaciones de jugadores. En todo caso, el Atlético aún no ha hecho una oferta oficial a los azulgrana. Depay, según ha podido saber GOAL, no es la prioridad del cuadro rojiblanco. Eso sí, es una oportunidad de mercado. El Barça quiere cobrar una pequeña cantidad por el traspaso y el Atlético sólo quiere una cesión, por lo que parece complicado que ambas partes puedan llegar a un acuerdo en próximas horas. El club catalán querría un traspaso y estaría dispuesto a negociar sobre una base cercana a los 10 millones de euros. El Atlético, por ahora, no contempla hacer ese desembolso y sigue buscando un delantero cedido hasta el 30 de junio.