El delantero internacional por Países Bajos no estará ante el Betis en la reanudación de LaLiga.

Memphis Depay, delantero del Atlético de Madrid, se ha lesionado durante el parón internacional de marzo y no estará con el equipo de Diego Simeone para la reanudación de LaLiga.

Memphis Depay, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Atlético de Madrid

"Memphis Depay sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada tras haberse sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra", reza el parte médico oficial publicado por el Atleti el miércoles 29 de marzo.

El parte médico agrega que "el atacante neerlandés ha comenzado a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución".

Memphis se lesionó en el partido que enfrentaba a Países Bajos con Gibraltar el pasado lunes 27 de marzo, con el ex del Barcelona habiendo marcado el primer gol de ese partido pero marchándose con molestias físicas.

El también ex del Manchester United, que estaba siendo titular con el Atlético de Madrid y que se había ganado la confianza de Simeone, no estará con el conjunto colchonero el próximo fin de semana, cuando el cuadro rojiblanco reciba al Betis por una nueva jornada de LaLiga. Se esperará su evolución para saber si puede o no jugar contra el Rayo Vallecano en Vallecas el próximo 9 de abril.